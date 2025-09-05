Το εμπορικό κέντρο AVENUE (Κηφισίας 41-47, Μαρούσι) και η αγαπημένη Peppa Pig δίνουν το πιο χαρούμενο ραντεβού για τη νέα σχολική χρονιά! Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, παιχνίδι και δώρα που θα κάνουν το Back to School ξεχωριστό.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μοναδικές εμπειρίες, όπως:

Meet & Greet με την Peppa Pig

Peppa Pig & Baby Evie Coloring Pages για ατέλειωτο χρώμα και δημιουργία

για ατέλειωτο χρώμα και δημιουργία Face Painting που κάνουν τους μικρούς μας φίλους πάντα χαρούμενους

Και για τους γονείς:

Μιλάμε για Ψυχολογία & Διατροφή: tips σχετικά με τις πρώτες μέρες στο σχολείο με την υποστήριξη του Nakas Book House

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 20:30, ενώ τα Σάββατα από τις 12:00 έως τις 16:00.

Για τους μικρούς επισκέπτες, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο μαγική, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο τους George τον μικρό αδερφό της Peppa! Ο George υπόσχεται χαμόγελα, αγκαλιές και αξέχαστες φωτογραφίες για κάθε παιδί και θα επισκέπτεται το AVENUE τα Σάββατα, από τις 12:00 έως τις 16:00, αλλά και την Παρασκευή 12/9 από τις 16:30 έως τις 20:30.

To Back to School with Peppa Pig πραγματοποιείται με την υποστήριξη των παρακάτω που προσφέρουν και δώρα:

Nutri Valley – Moments of Delight

Anubis

Must Team

Back to School… Back στα ΔΩΡΑ!

Παράλληλα, το AVENUE συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα loyalty Scan & Win. Με αφορμή το Back to School, ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα παιδικό δωμάτιο αξίας 2.000€ από τη Go Kids, ενώ πολλοί ακόμα τυχεροί θα αποκτήσουν δώρα από αγαπημένα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου, που θα κάνουν τη νέα σχολική χρονιά ξεχωριστή!