Με ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών και κοινωνικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 η εκδήλωση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και της υπογεννητικότητας Be-Liveστο Ballroom της Αίγλης Ζαππείου, σε μια βραδιά προσφοράς και ελπίδας.

Η εκδήλωσηπραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Be-Live και τη γέννηση των 100 και πλέον μωρών με την υποστήριξή της. Στόχος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων, του οράματος και των απώτερων στόχων του Σωματείου για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα υπογονιμότητας και την άρση του πολυδιάστατου δημογραφικού ζητήματος στη χώρα μας.

Εικόνες ευτυχίας γέμισαν τα πρόσωπα των περισσότερων από 250 παρευρισκόμενων όταν προβλήθηκε το βίντεο με τις συγκινητικές δηλώσεις ζευγαριών που πραγματοποίησαν το όνειρο της απόκτησης παιδιού με την υποστήριξη του προγράμματος της Be-Live, κρατώντας στην αγκαλιά τα μωρά τους.

Τιμητικό βραβείο για την ουσιαστική συνεισφορά στο Σωματείο και την εμπιστοσύνη της από την αρχή της θητείας της ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχή και Οικογένειαςέλαβε η Υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής κ. ΚωνσταντίνοςΓλούμης-Ατσαλάκης, η εκπρόσωπος Περιφερειάρχη κ. Ρίτα Μωραϊτάκη- Πικρού, η κ. Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευβοίας και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live και ο Στρατηγός και αρχηγός του ΓΕΕΘΑ κ. Δημήτριος Χούπης. Παρευρέθησαν επίσης ο καθηγητής χειρουργικής και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Αρκαδόπουλος και ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ και του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα κ. ΓεώργιοςΔασκαλάκης, ο οποίος έλαβε ειδικό βραβείο για την υποστήριξή του σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος της Be-Live κ. Φώτης Παπαθανασίου καλωσόρισε τους προσκεκλημένους δηλώνοντας: Με 134 παιδιά δε θα λύσουμε βέβαια το δημογραφικό, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε «και εις μικρόν γενναίοι» όπως έλεγε ο ποιητής.

Οι συνιδρυτές του Σωματείου κ.κ. Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης συμπλήρωσαν: Σήμερα, επτά χρόνια την έναρξη της λειτουργία της Be-Live είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας που ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία και επιβεβαιώνει, με τον πιο όμορφο τρόπο, τη δύναμη της πίστης, της συνεργασίας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τελετή βράβευσης των χορηγών, κατά την οποία τιμήθηκαν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και των δράσεων του Σωματείου. Τα βραβεία παρέδωσαν, εκτός από τον Πρόεδρο και τους δύο Ιδρυτές, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ˙ ο Αντιπρόεδρος της Be-Liveκ. Γαβριήλ Μιχαηλάκης, ο Γενικός Γραμματέαςκ. Νίκος Παπαϊώννου, η κ. Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνηκαι ο κ. Διαμαντής Κιτρίδης, εκφράζοντας τη βαθιά τους εκτίμηση για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή υποστήριξή των χορηγών.

Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. έλαβε βραβείο «ΧΡΥΣΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ» για τη στήριξη του έργου της Be-Live σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τον Έβρο,μέσω του προγράμματος της Τράπεζας «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΝΕΙΑ».

Τα MyMarketκαι η κ. Δήμητρα Δασκαλάκη,Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της METRO ΑΕΒΕ και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live,βραβεύθηκαν για τη συνεχή τετραετή προσφορά τους.

Η βιομηχανία φαρμάκωνΒΙΑΝΕΞ, εταιρεία του ομίλου Γιαννακόπουλου βραβεύθηκε για τη συνεργασία του με το Σωματείο στο πλαίσιο της υιοθεσίας της Σάμου, της Πάτμου και της Σπάρτης.

ΗInterMedSA – φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη για τη συνεργασία της με τη Be-Live και την υιοθεσία των Διαπόντιων νησιών και της Κέρκυρας.

Βραβεία έλαβαν επίσης: Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ και η μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF-Εμβρυογένεσις καθώς και ο όμιλος ΙΑΣΩ και το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης InstituteofLifeγια την υποστήριξη των διαδικασιών εξωσωματικής, η εταιρεία κοσμημάτων LiLALOγια τη συνεχή συνεισφορά της τόσο υλική όσο και ηθικήστο έργο του Σωματείου Be-Live, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η αλυσίδα ενοικίασης αυτοκινήτων AVIS, η εταιρεία Ιατρικού MarketingForthright,η εταιρεία ελαστικών Δημητρακόπουλος Α.Ε., η τράπεζακρυοσυντήρησηςCRYOGONIA, τα εστιατόριαΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ, η BK-telematics, εταιρεία σχεδιασμού και την υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, τηλεματικής και γεωπληροφορικής, η εταιρεία πληροφοριακών συστημάτωνTMS, η ERGO ασφαλιστικήκαι η φαρμακευτική εταιρείαITF-Hellas.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν στην εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής σκαφών αναψυχής TECHNOHULL, η οποία βραβεύθηκε για τη χορηγία του δείπνου της βραδιάς.

Τέλος, αποδόθηκαν ευχαριστίες στους ανώνυμους χορηγούς για την κοινωνική τους ευαισθησία.

Το βραβείο, το οποίο συμβολίζει την προσφορά, τη ζεστασιά της οικογένειας, την εστία και τη νέα ζωή επιμελήθηκε ο δημιουργός κ. Ηλίας Κουβέλης με πρωτότυπο σχέδιο του διακεκριμένου Έλληνα ζωγράφουκ. Γεώργιου Σταθόπουλου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live κ. Ζωή Κρονάκη.

Ο κ. Γιώργος Ντάβλας πρόσφερε τις δημόσιες σχέσεις της βραδιάς.

Η εκδήλωση έκλεισε με επίσημο δείπνο.