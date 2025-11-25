Black Friday στο Trendyol: Εκπτώσεις έως -80% σε εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντα, σε όλες τις κατηγορίες!

Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσιάζει την Black Friday καμπάνια του για το 2025 στην Ελλάδα, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και – 80% σε εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντα, σε όλες τις κατηγορίες. Η καμπάνια θα διαρκέσει από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, δίνοντας στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές της χρονιάς.

Η φετινή Black Friday φέρνει μοναδικές προσφορές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως γυναικεία, ανδρική και παιδική μόδα, παπούτσια, ομορφιά, είδη σπιτιού, παιχνίδια, βιβλία & hobby, καθώς και βασικά προϊόντα supermarket.

Οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να ανακαλύψουν μεγάλες μάρκες όπως Adidas, New Balance, Lego, Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Columbia, UGG, MOON BOOT, Skechers, Guess, Bioderma, Kiko, Barbie, Philips Avent και Stanley, μεταξύ πολλών ακόμα διεθνών επιλογών.

Η καμπάνια Black Friday 2025 στην Ελλάδα στηρίζεται στη δημιουργική ιδέα “ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND” και υποστηρίζεται από μία εκτεταμένη 360° στρατηγική επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο, outdoor, digital κανάλια και social media.

Το πρόσωπο της φετινής καμπάνιας είναι η Έλενα Παπαρίζου, μία από τις πιο εμβληματικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, θα παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις Black Friday, μέσα από την εφαρμογή του Trendyol, που θα περιλαμβάνουν τις αγαπημένες της επιλογές από τις κατηγορίες μόδας και σπιτιού.

Παράλληλα, εκατοντάδες Έλληνες influencers θα ενισχύσουν την καμπάνια, παρουσιάζοντας τις δικές τους επιλογές Black Friday και σχετικό περιεχόμενο στα social media καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Επιπλέον, οι νέοι χρήστες της εφαρμογής Trendyol μπορούν να επωφεληθούν από τον κωδικό JustApp30, ο οποίος προσφέρει 30% έκπτωση στην πρώτη αγορά μέσα από την εφαρμογή, με μέγιστη έκπτωση τα 20€.

Το Trendyol συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μία αναβαθμισμένη εμπειρία online αγορών, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών.