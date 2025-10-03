To BOX Delivery App επιστρέφει με την προσφορά ΒΟΧ UNLOCK, που δίνει σε όλους κουπόνια συνολικής αξίας 16€. Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, οι χρήστες του BOX, δίνοντας 3€, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά και να αποκτήσουν 4 κουπόνια των 4€ το καθένα, για να τα αξιοποιήσουν σε παραγγελίες φαγητού, καφέ, γλυκού ή ό,τι άλλο επιθυμούν.

Το πρώτο κουπόνι χρησιμοποιείται άμεσα στην 1η παραγγελία που ενεργοποιεί την προσφορά, ενώ τα υπόλοιπα τρία παραμένουν διαθέσιμα για τις επόμενες παραγγελίες μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Η προσφορά ισχύει για παραγγελίες από 8,5€ και μπορεί να ενεργοποιηθεί έως 2 φορές το μήνα, στα χιλιάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Μεγάλος BOX διαγωνισμός

Παράλληλα, το BOX δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του σε κάθε παραγγελία τους να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα που συνδυάζουν ποδόσφαιρο και ψυχαγωγία. Μέσα από σχετικό διαγωνισμό που ολοκληρώνεται στις 19 Οκτωβρίου, 10 νικητές θα κερδίσουν από:

Μία ετήσια συνδρομή COSMOTE TV, με όλο το αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών COSMOTE SPORT και NOVASPORTS και πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο με δημοφιλείς ταινίες και σειρές

Μία δωροεπιταγή ΒΟΧ 50€

Μία μπάλα και φανέλα με υπογραφές και αυτόγραφα των παικτών του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ (5 νικητές θα λάβουν του Ολυμπιακού και άλλοι 5 του ΠΑΟΚ)

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, εδώ.

Mε περισσότερα από 13.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε πάνω από 100 πόλεις, το BOX αποτελεί μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα. Με αποκλειστικές προσφορές για φαγητό και καφέ μέχρι προϊόντα supermarket, μανάβικα, κάβες, ζαχαροπλαστεία, φαρμακεία, pet shop, ανθοπωλεία, κ.ά. Αλλά και με ένα μοναδικό σύστημα επιβράβευσης, όπου κάθε παραγγελία μετατρέπεται σε άμεσο όφελος, καθώς ο χρήστης κερδίζει πόντους με κάθε αγορά, που μπορεί να εξαργυρώσει σε εκπτώσεις για επόμενες παραγγελίες.