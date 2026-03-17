Σε έναν κόσμο όπου η μόδα συναντά την τέχνη και το ταξίδι γίνεται έμπνευση, η σχεδιάστρια Denise Eleftheriou επιλέγει το εξωτικό Μαρόκο για να παρουσιάσει τη νέα Bridal συλλογή της για το 2026. Με φόντο τρία από τα πιο ατμοσφαιρικά τοπία της χώρας — το Marrakesh, την Essaouira και το εντυπωσιακό Ait Benhaddou — η φωτογράφιση αποκτά κινηματογραφική διάσταση, αναδεικνύοντας τη μαγεία της νυφικής δημιουργίας μέσα από ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

Η νέα Bridal collection της σχεδιάστριας κινείται σε μια αισθητική που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη ρομαντική απλότητα και τη διακριτική πολυτέλεια. Ανάλαφρες γραμμές αγκαλιάζουν το σώμα με φυσικότητα, ενώ οι περίτεχνες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει κάθε δημιουργία. Ιδιαίτερα κεντήματα και ολομέταξες δαντέλες συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κομψότητα, φινέτσα και διαχρονική θηλυκότητα.

Μέσα από αυτή τη συλλογή, η Denise Eleftheriou δεν σχεδιάζει απλώς νυφικά — δημιουργεί εικόνες και συναισθήματα. Το φως της ερήμου, οι γήινες αποχρώσεις της αρχιτεκτονικής και η αυθεντικότητα των τοπίων του Μαρόκου λειτουργούν ως φυσικό σκηνικό που αναδεικνύει κάθε φόρεμα, προσδίδοντάς του μια σχεδόν ονειρική διάσταση.

Η Bridal 2026 συλλογή αποτελεί μια ωδή στη σύγχρονη νύφη: εκείνη που αναζητά κομψότητα χωρίς υπερβολές, πολυτέλεια χωρίς βάρος και μια αισθητική που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

Η Denise Eleftheriou είναι σχεδιάστρια ρούχων custom-made και bridal, γνωστή για τις υψηλής ποιότητας τεχνικές Υψηλής Ραπτικής που εφαρμόζει στις δημιουργίες της. Είναι απόφοιτη του Istituto Marangoni στο Μιλάνο, μιας από τις σημαντικότερες σχολές μόδας παγκοσμίως, από την οποία έχουν αποφοιτήσει κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας, όπως οι Dolce & Gabbana και Moschino. Μετά τις σπουδές της, εργάστηκε δίπλα σε Ιταλούς σχεδιαστές, εμβαθύνοντας στην ιταλική ραφή και το διαχρονικό design, με σημαντική εμπειρία στους οίκους Giorgio Armani και Trussardi. Αργότερα, ως creative director σε γνωστή ελληνική εταιρεία prêt-à-porter de luxe, εντόπισε το κενό στον χώρο του bridal και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της ανεξάρτητη πορεία.Το 1997 άνοιξε το πρώτο της ατελιέ στη Θεσσαλονίκη, με τις δημιουργίες της να γίνονται γρήγορα σημείο αναφοράς. Ξεχωρίζει για το minimal ύφος, τα ιδιαίτερα fashion shows και τη βαθιά της προσήλωση στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του στυλ κάθε γυναίκας. Είναι μέλος της Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας και από το 2024 ζει μόνιμα στην Αθήνα, όπου έχει μεταφέρει την έδρα του ατελιέ της στην περιοχή του Χίλτον. Έχει βραβευτεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στην κατηγορία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, για τη συμβολή της στο επιχειρείν από γυναίκες.

Πριν από λίγο καιρό, το Μουσείο Μπενάκη φιλοξένησε την έκθεση «ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑ» της Denise Eleftheriou, στους χώρους της Νηματουργία Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.). Η έκθεση παρουσίασε μια σύγχρονη, avant-garde προσέγγιση στο ένδυμα, αναδεικνύοντας τη δημιουργική δυναμική του νήματος ως βασικού δομικού στοιχείου της μόδας, προσεγγίζοντάς το ως πρωταρχικό μέσο έκφρασης και κατασκευής.