Η Calvin Klein, Inc. παρουσίασε τη συλλογή Calvin Klein Collection Φθινόπωρο 2026 της Veronica Leoni, στο The Shed στο Hudson Yards της Νέας Υόρκης.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2026 διερευνά την ηδονιστική κομψότητα που βρίσκεται στον πυρήνα του brand: τη λατρεία του σώματος, την ικανοποίηση που προσφέρει η ανάδειξη της τελειότητάς του και τη σχεδόν εμμονική αναζήτηση της ομορφιάς. Η συλλογή ακολουθεί μια αυστηρά μινιμαλιστική, «αφαιρετική» προσέγγιση, όπου η ενισχυμένη αίσθηση ακρίβειας εντείνει τον διάλογο ανάμεσα στο ένδυμα και το σώμα.

Η φετινή σεζόν διαμορφώθηκε μέσα από τη διερεύνηση της ισχυρής ιστορίας εικονογραφίας του Calvin Klein και μια αυστηρή εξερεύνηση της φόρμας, της κατασκευής και της ουσιαστικής απλοποίησης», δήλωσε η Veronica Leoni, Creative Director της Calvin Klein Collection. «Ήθελα να εντείνω την έκφρασή μου για την κομψότητα και το στυλ στο πνεύμα του τρόπου με τον οποίο το brand τα όρισε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με οικειότητα και έμφαση στη φόρμα και το σώμα, ώστε να αποδοθεί μια αίσθηση ενδυνάμωσης και απόλαυσης που είναι αυθεντικά Calvin Klein.

Η έκφραση της Συλλογής για το Φθινόπωρο 2026 αποδίδεται μέσα από βασικά κομμάτια: κοστούμια, trench coats, blousons, παλτό και φορέματα σε συνδυασμό με stilettos, flats, μπότες, clutch και duffle bags αλλά και τονικά γάντια. Το denim έρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια ερμηνεία του αρχειακού denim του 1976, το πρώτο που παρουσιάστηκε ποτέ σε runway του Calvin Klein: ένα ολοκληρωμένο denim κοστούμι φορεμένο κάτω από λεπτά παλτό, και το αυθεντικό χειρόγραφο logo κεντημένο σε aviator jacket και καρό trench coat.

Σε όλα τα σχέδια η σιλουέτα είναι ψηλή και ίσια: η ακριβής, στενή ραπτική με αναπάντεχες ανοιχτές πλάτες και αμάνικες λεπτομέρειες δημιουργεί ένταση, ενώ τα έντονα επεξεργασμένα φορέματα διαθέτουν αντιθετικές, λιτές πλάτες που αποκαλύπτουν τη δομή τους. Λευκοί γιακάδες αναδεικνύονται, οι biker γιακάδες προσθέτουν μια πιο τραχιά πινελιά, ενώ οι shearling γιακάδες υποδηλώνουν μεγαλοπρέπεια πριν εξελιχθούν σε shearling παλτό. Η υφή και το χρώμα διαμορφώνουν ένα αστικό σκηνικό ουδέτερων και υποτονικών αποχρώσεων που περιστασιακά φωτίζονται με μανταρινί ή μπορντό, ενώ τα υφάσματα εκτείνονται από «στεγνά» μάλλινα ραπτικής έως ribbed jersey, ρευστό βελούδο, bonded satin, βαμβακερά, grosgrain και spazzolato, καθώς και αδιαφανή και διάφανα δέρματα.

Στην επίδειξη παρευρέθηκαν οι JENNIE, Dakota Johnson, Brooke Shields, Lily Collins, Grace van Patten, Jackson White, Jodie Turner-Smith, François Arnaud, Milk Pansa, Mark Ronson, Grace Gummer, Britt Lower, Myha’la, Louisa Jacobson, Benito Skinner, Alexa Chung, Amelia Dimoldenberg, Paloma Elsesser, Dominic Sessa, Giulia Be, Francesca Scorsese και άλλοι, ντυμένοι με Calvin Klein Collection. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν επίσης οι Bethann Hardison, Derek Blasberg, Rachel Feinstein, Eva Chen, Steven Kolb, Sally Singer, Julie Gilhart, Stuart Winecoff, Ferdinando Verderi, Tommy Ton, Mario Sorrenti, Mary Frey, Gray Sorrenti, Vanina Sorrenti, Francesca Sorrenti, Juergen Teller, Dovile Drizyte, Rachel Scott, Brandice Daniel, Dirk Standen και άλλοι.

Άλλοι καλεσμένοι περιλαμβάνουν τους Wisdom Kaye, Nara Smith, Claudia Sulewski, Madeline Argy, Yesly Dimate, Natalia Bryant, Aimee Song, Chriselle Lim, Elsa Hosk, Lara Worthington, Isabelle Allain, Ashley Rous, Deon Hinton, Isan Elba, Tina Leung, Chloe Wise, Tyrell Hampton, Jordan Daniels, Jake Shane, Ashtin Earle, Kemio, Ruby Lyn, Sandra Shehab, Kit Price, Tony Ozkan, Tamu McPherson, Jeanne Damas, Kika Gomes, Georgia Fowler, Camila Coelho, Arantza Goett, Corrado Martini, Darianka Sanchez, Jorge Patino, Maria Braz και άλλοι, οι οποίοι φορούσαν δημιουργίες από τον κόσμο του Calvin Klein, συμπεριλαμβανομένων των Calvin Klein Collection, Calvin Klein Jeans, tailored κοστουμιών και apparel.