Κυριακή 8 Μαρτίου

Μια διπλή καλλιτεχνική σύμπραξη: Ένα μουσικό οδοιπορικό από τις μεσαιωνικές καντάδες της Ευρώπης έως τα blues της Αμερικής.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το THEATRE OF THE NO προσκαλεί το κοινό την Κυριακή 8 Μαρτίου σε μια ξεχωριστή, διπλή καλλιτεχνική δράση αφιερωμένη στη μουσική, τον χορό και τη δημιουργική έκφραση. Από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης παραδόσεων μέσα από ένα σεμινάριο χορού και μια συναυλία, το κοινό θα ταξιδέψει από τις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές καντάδες της Ευρώπης έως τα blues και τις folk μπαλάντες της Αμερικής.

Την επιμέλεια των σεμιναρίων και τη χορευτική καθοδήγηση αναλαμβάνει το χορευτικό ντουέτο Ballo del Mare, Κωνσταντίνα Καλκάνη και Γιάννα Χαμαλέλη, (χορεύτριες των Encardia), σε συνεργασία με το σχήμα Cantistoria. Συμμετέχουν ως guest οι εκλεκτοί καλλιτέχνες, Αναστασία Δουλφή (ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια τραγουδίστρια των Encardia) και ο Ιταλός μουσικός και τραγουδιστής Salvatore Conticello.

Η βραδιά ξεκινά στις 18:00 με σεμινάρια παραδοσιακών χορών Δυτικής Ευρώπης, από την Πορτογαλία και τη Γαλλία, προσκαλώντας το κοινό σε ένα βιωματικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, ιστορία και συμβολισμούς. Από την Πορτογαλία παρουσιάζεται ο Repasseado, ένας δυναμικός χορός που αναδεικνύει τη συνεργασία και τη συλλογική κίνηση. Από τη Γαλλία ξεδιπλώνονται η Danse de l’Ours, με έντονα στοιχεία μίμησης και τελετουργικού χαρακτήρα, και ο Tordion, ένας ζωηρός αναγεννησιακός χορός με παιχνιδιάρικη διάθεση. Με τη ζωντανή μουσική συνοδεία των Cantistoria, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν βασικά βήματα, ρυθμούς και χορευτικές φόρμες, εμβαθύνοντας στη σχέση του σώματος με τη μουσική και τον χώρο.

Στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η ζωντανή μουσική με το σχήμα Cantistoria, όνομα που προέρχεται από το λατινικό cantus («τραγούδι») και την ελληνική λέξη «ιστορία». Εμπνευσμένοι από την παράδοση των τραγουδιστών-αφηγητών της Ευρώπης και της Ασίας, δημιουργούν σκηνικά όπου η αφήγηση αποκτά ρυθμό και η μελωδία δραματουργική λειτουργία. Το σχήμα αγκαλιάζει ποικίλες λαϊκές παραδόσεις και διαχρονικές ανθρώπινες αγωνίες, φέρνοντας στο σήμερα τη ζωντάνια της μουσικής αφήγησης.

Οι Cantistoria έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας (ως support band των Encardia), το TEDx Patras, το Malvasia Festival και το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ανδραβίδας. Το 2025 συνεργάστηκαν με την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού Dansarte στην Πάτρα, συνδυάζοντας τη μουσική τους με τον σύγχρονο χορό.

Σοφία Ραφτούλη – ακορντεόν, τραγούδι

Κωνσταντίνος Γιωτσόπουλος – ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα, αφήγηση

Αλέξανδρος Κακαρούμπας – τσέλο, τραγούδι

Γιώργος Παπαγεωργίου – μαντολίνο

Γιώργος Μπαράκος – κρουστά

Xορευτικό ντουέτο Ballo del Mare: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Γιάννα Χαμαλέλη

Quests: Αναστασία Δουλφή – τραγούδι

Salvatore Conticello –– τραγούδι

Ημερομηνία:

Κυριακή 8 Μαρτίου – 18.00-20.00: Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Δυτικής Ευρώπης – Πορτογαλία & Γαλλία (Repasseado – Danse de l’Ours – Tordion)

Εισιτήρια: 16€ https://www.more.com/gr–el/tickets/seminar/ready–to–dance–seminario–paradosiakon–xoron–dytikis–eyropis–portogalia–gallia/

Κυριακή 8 Μαρτίου 20.30: Cantistoria

Εισιτήρια: 12€ https://www.more.com/gr–el/tickets/music/cantistoria/

Προσφορά Εισιτηρίων: 20€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/special-offer-cantistoria-seminario-xorou/

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο εκδηλώσεις (σεμινάρια 18:00–20:00 & συναυλία 2030), προσφέρεται ενιαίο εισιτήριο.

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram