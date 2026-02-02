«Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων». Η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ δεν ήταν απλώς μια εποχή του κινηματογράφου, ήταν η γέννηση του glamour, μιας εποχής που η γυναικεία ενδυνάμωση ξεκίνησε να εκφράζεται και μέσα από την εικόνα.

Καλώς ήρθατε στη Συλλογή Celia Kritharioti Couture SS26. Η σημερινή μέρα αποτελεί μια μεγαλειώδη πρεμιέρα με κάθε έννοια. Καθώς παρουσιάζει τη νέα της συλλογή, η Σίλια Κριθαριώτη γιορτάζει ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους Οίκους Υψηλής Μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη. Φέροντας την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, η Σίλια εισέρχεται στο πάνθεον της Υψηλής Ραπτικής με μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα, διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της σχεδιάστριας.

Η κινηματογραφική αίγλη βρίσκεται στην καρδιά αυτής της συλλογής, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire. Από το ατελιέ του Οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας. Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισιώνουν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk είναι τυλιγμένο με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Τα μοντέλα κατεβαίνουν τα σκαλιά, φέροντας τον μεθυστικό αέρα του Old Hollywood στην καρδιά του Παρισιού και στην πασαρέλα με δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη περπάτησε μεταξύ άλλων και η Ανθή Φακιδάρη, μοντέλο της Victoria‘s Secret.

Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη λεπτότητα, οι δημιουργίες αποπνέουν χάρη, λάμψη και δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή. Το μαύρο και το λευκό κυριαρχούν, ενώ εκπλήξεις από χρυσό, κίτρινο, aqua και ροζ ολοκληρώνουν τη χρωματική παλέτα. Οι όγκοι μοιάζουν να αψηφούν τη βαρύτητα σε μια σειρά από φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα. Αέρινες σιλουέτες από τούλι συνδυάζονται με εξαιρετικές κάπες και διάφανα πέπλα που μοιάζουν με σύννεφα που αγκαλιάζουν το σώμα. Μια παρέλαση από μεγαλοπρεπή βραδινά φορέματα —εμπνευσμένα από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης— με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και θελκτικά cut–outs, δίνουν τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ποίησης: τη νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων. Το ρούχο φέρει κεντημένες στο χέρι δαντέλες και η νύφη μοιάζει με μπαλαρίνα μέσα στο μουσικό της κουτί.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο show παρευρέθηκαν εκλεκτοί καλεσμένοι μεταξύ αυτών, οι δύο κόρες και ο κος Τσάκος-σύζυγος της σχεδιάστριας, ο αδερφός της Νίκος Κριθαριώτης με την σύζυγό του Ναστάζια Δαρίβα, o μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Παρίσι Γεώργιος Κοντός η Κίμπερλυ Γκιλφόιλ, η Carla Bruni Sarkozy, η Ρόζμαρι Χατζηιωάννου, η Αλεξάνδρα Νίκα, η Ρόη Αποστολοπούλου, η Χριστίνα Μήτση, η Σούλα Λιάκου, η Babeth Djan, η Sarah Harris, η Bέτα Στεφανίδη Τσουκαλά, η Delanie Flynn, η Ιωάννα Μαρτίνου, η Μαρία Πατέρα, η Μάιρα και Αλεξάνδρα Τσαβλίρη, η Μάρα Καρέτσος, ο Κωνσταντίνος Καταλακινός, η Lisa Tchenguin, η Kalliopi Karelas, η Helene Benhamou, η Christine Schwarzman, η Héloïse Angostinelli, η Lorena Vergani, η Melanie Huyn, η Heart Evangelista, ο Έρικ και η Δήμητρα Βασιλάτος.

Συντελεστές:

Styling: Alexis Roche

Make up: Val Garland

Hair: Eugene Souleiman

Casting Director: Maida Gregory-Boina με την Dominyka Angelyte

Παραγωγή: Villa Eugenie

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στo Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑRRENA και τα Three Cents.