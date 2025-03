Πέμπτη 10 Απριλίου στις 21.00

Tο THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί την Χαρούλα Τσαλπαρά, στην παρουσίαση του πρώτου προσωπικού της δίσκου «Ανάδυση». Την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 21.00

Η Χαρούλα Τσαλπαρά, με την εκφραστική της φωνή και τη μοναδική μουσική της προσέγγιση, δημιουργεί έναν ήχο που συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Ο πρώτος προσωπικός της δίσκος “Ανάδυση”, είναι ένας καινοτόμος δίσκος που συνδυάζει την ανατολική τροπικότητα με ηλεκτρονικά στοιχεία, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που ξεπερνά τις συμβατικές δομές. Περιλαμβάνει 6 spoken word ποιήματα και 7 τραγούδια, με στίχους και μουσική της ίδιας, που πραγματεύονται βαθιά θέματα όπως η εντροπία, η αναγέννηση και η αντίληψη του χρόνου.

Η μουσική της δημιουργεί ένα συναρπαστικό ηχητικό μωσαϊκό, που συνδυάζει παραδοσιακά μοτίβα, trip-hop, μπιτ, θόρυβο, και μπαρόκ στοιχεία. Η συνεχής μεταβολή των ηχητικών ενοτήτων ξεπερνά τη συνηθισμένη δομή “κουπλέ-ρεφραίν”, προσφέροντας μια πιο ελεύθερη και δυναμική μουσική εμπειρία.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών και συνεργατών, οι οποίοι θα συμβάλλουν με την παρουσία τους και τις ερμηνείες τους.

«Έλα να δεις ένα μυστήριο καινούργιο,

υλικά παλιά σε μια καινούργια γλώσσα

τσιμέντο υγρό η μουσική, κι οι φθόγγοι

που μιλώ, ανακατεμένα και τα δυο

με χαλίκια αιώνια.

Έλα να δεις την εντροπία να αναδύεται

μέσα απ’την ντροπή, σαν πεταλούδα απ’το κουκούλι και το δικό μου «σήμερα»,

να αναδύεται κι αυτό μέσ’απ’το χάος του νου

και να παλεύει να γίνει «αύριο» κι αυτο,

άγριο κι ελεύθερο κι όμορφο σαν παιδί.»

Ι nfo

Προλογίζουν/Σχολιάζουν:

Νίκος Ανδρίκος (Φυσική παρουσία)

Κωνσταντίνος Πουλής (Φυσική παρουσία)

Νίκος Κυπουργός (Ηχητικό μήνυμα)

Θανάσης Παπακωνσταντίνου (Ηχητικό μήνυμα)

Διαβάζουν:

Αγγελική Στελλάτου

Μαρία Χάνου

Γιάννης Ταυλάς

Παίζουν:

Χαρούλα Τσαλπαρά: Φωνή, Πλήκτρα

Χρυσούλα Κεχαγιόγλου: Φωνητικά

Αλεξάνδρα Ρίζου: Φωνητικά

Γιάννης Ταυλάς: Ηλ. Μπάσο, Effects

Γιώργος Γεωργόπουλος: Μπουζούκι, Τζουράς, Μπαγλαμάς, Loops

Ηλίας Φωτιάδης: Τύμπανα

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Videoloops: Axalotriohasi

Φωτογραφία Αφίσας: Eleni Albarosa

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Τιμή Εισιτήριου: 10€

