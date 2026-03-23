Chef’s Table στο Zappa: Μια ζωντανή γαστρονομική εμπειρία στην καρδιά της πόλης!

Στο Zappa, το νέο all-day fine dining restaurant & bar που άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο ιστορικό complex της Αίγλης, η γαστρονομία δεν είναι ποτέ στατική. Είναι μια εμπειρία που εξελίσσεται, που αλλάζει, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Γιατί στο Zappa, κάτι συμβαίνει πάντα.

Στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται και το Chef’s Table, που συστήνει στο κοινό μια διαδραστική γαστρονομική εμπειρία, σε μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα που μετατρέπει το δείπνο σε σημείο συνάντησης.

Εδώ, η κουζίνα γίνεται η κεντρική σκηνή όπου εκτυλίσσονται όλα και οι επισκέπτες γίνονται μέρος της δράσης. Το Chef’s Table του Zappa είναι ένα meeting point για ζευγάρια, παρέες, φίλους, business meals αλλά και μικρά events, όπου η υψηλή γαστρονομία αποκτά μια πιο άμεση, ζωντανή και κοινωνική διάσταση.

Τα δύο degustation menu του Chef’s Table, είναι μια γευστική διαδρομή που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την ελληνική ψυχή της κουζίνας του σεφ Χρύσανθου Καραμολέγκου. Το πρώτο μενού περιλαμβάνει:

carpaccio χτένι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, άνθος αλατιού και σπαράγγι θάλασσας

γαρίδα με mojo verde και μους αυγοτάραχου

king crab spring roll με μαραθόριζα, πέστο αρακά και βινεγκρέτ ούζου

μαρουλοντολμά με γαρίδα και καραβίδα, ζωμό σαφράν, εστραγκόν και martini dry

flank black Angus με χαρίσα ροδιού και γιαούρτι

σορμπέ βασιλικού – yuzu

παβλόβα με μους μασκαρπόνε, λωτό και passion fruit

Το δεύτερο degustation menu διαφοροποιείται με πιάτα θαλασσινών, όπως το ceviche από ψάρι ημέρας με αυγοτάραχο, φασολάκια και βινεγκρέτ λεμονιού και την καραβίδα με αχινό, yuzu sake, κόλιανδρο και τσίλι, αλλά και το χοιρινό pluma Iberico με αγγούρι, τσίλι, shiso και φύλλα καφίρ λάιμ, διατηρώντας όμως την ίδια γαστρονομική φιλοσοφία.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με wine pairing, αλλά και cocktail pairing, σχεδιασμένο από τον Θοδωρή Πύριλλο, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης cocktail σκηνής.

Πίσω από τη γαστρονομική ταυτότητα του Zappa βρίσκεται ο σεφ Χρύσανθος Καραμολέγκος, που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 15 χρόνια, έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα στη γαστρονομική σκηνή της χώρας. Μαζί με τον Βίκτωρα Κουρούπη, τη Ντενίσα Βαρχόλοβα και τη σταθερή συνεργάτιδά του Γεωργία Παπαιωάννου, συνεχίζει μια πορεία που έχει ήδη γράψει ιστορία στον χώρο των εστιατορίων, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το βραβευμένο με δύο αστέρια FNL, Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας και 1 Χρυσό Σκούφο, Anama στη Γιάλοβα.

Η κουζίνα του Καραμολέγκου δεν πιστεύει στα επιτηδευμένα concept, αλλά στη δύναμη της γεύσης. Με επιρροές από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, δημιουργεί πιάτα που παραμένουν βαθιά ελληνικά στην ψυχή τους: φρέσκα, αρωματικά, γεμάτα μυρωδικά, ζωηρές βινεγκρέτ και σάλτσες με χαρακτήρα.

Το Zappa δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο. Είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης όπου η γαστρονομία γίνεται εμπειρία, η ατμόσφαιρα σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και οι άνθρωποι επιστρέφουν εκεί ξανά και ξανά.

Στο Zappa, κάθε βράδυ γράφεται μια διαφορετική ιστορία.

Chef’s Table: Κάθε Τετάρτη – Σάββατο, 19:30 – 23:30.

Degustation Menu Α 40€/άτομο.

Degustation Menu Β 50€/άτομο.

Ακολουθείστε το Zappa στο Instagram @zappa.athens και γίνετε μέρος της εμπειρίας του.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 214 4098800.