Το Μπαρ Μπεε Κιου συνεχίζει να εξελίσσει τη γευστική του ταυτότητα, παρουσιάζοντας το νέο Μπεεργκερ του Μήνα, Κ-ΤΣΙΚΕΝ και ταυτόχρονα μια νέα κατηγορία στο μενού του, τα Chicken Bowls, φέρνοντας στο προσκήνιο το κοτόπουλο μέσα από διαφορετικές εκδοχές. Από burgers μέχρι bowls, το brand εμπλουτίζει το μενού του με επιλογές που διατηρούν τον ίδιο χαρακτήρα: απολαυστικές και με ξεκάθαρη έμφαση στη γεύση.

Το Κ-ΤΣΙΚΕΝ, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Λευτέρη Πέτρου, γνωστό από τη συμμετοχή του στο MasterChef, ο οποίος υπογράφει τη νέα δημιουργική κατεύθυνση του μενού. Με βάση τη φιλοσοφία του για σωστή τεχνική, το Κ-ΤΣΙΚΕΝ είναι μια limited edition πρόταση εμπνευσμένη από την κορεάτικη κουζίνα, που φέρνει πιο έντονες, street food επιρροές στο μενού του Μπαρ Μπεε Κιου. Αφράτο βουτυρένιο πατατόψωμο συνδυάζεται με τέσσερα γλασαρισμένα chicken fingers με teriyaki, kimchi, cheddar sauce, αρωματισμένο σουσάμι και kewpie mayo, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με ένταση και πολυεπίπεδη γεύση. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και kewpie mayo, ολοκληρώνοντας μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort και το πιο απρόσμενο.

Την ίδια στιγμή, το κοτόπουλο πρωταγωνιστεί και στα Chicken Bowls που έρχονται να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, πέρα από τα smash burgers. Τα Chicken Bowls αποτελούν ολοκληρωμένα πιάτα, σχεδιασμένα τόσο ως κυρίως επιλογή όσο και για sharing. Η βάση τους είναι οι τραγανές τηγανητές πατάτες του Μπαρ Μπεε Κιου, πάνω στις οποίες προστίθεται ζουμερό, παναρισμένο κοτόπουλο και συνδυασμοί από sauces και toppings που δίνουν ένταση, ισορροπία και χαρακτήρα.

Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν:

Το Chicken Sweet Chili, με coleslaw και sweet chili mayo, που ισορροπεί ανάμεσα στη γλυκιά και τη δροσερή γεύση.

Το Chicken Mayo, με spicy mayo, πίκλες και καραμελωμένα κρεμμύδια, για μια πιο έντονη και γεμάτη εμπειρία.

Το Mac n’ Chicken, με mac ’n’ cheese και καπνιστό μπέικον, που αποτυπώνει την πιο indulgent πλευρά του μενού.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, το Μπαρ Μπεε Κιου διευρύνει το food experience που προσφέρει, παρουσιάζοντας επιλογές που αναδεικνύουν το κοτόπουλο μέσα από διαφορετικές εκδοχές, είτε σε bowls είτε σε burgers. Παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του για καθαρές γεύσεις και σωστές τεχνικές το brand συνεχίζει να εξελίσσει τη δική του εκδοχή του σύγχρονου street comfort food.