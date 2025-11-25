Τα Χριστούγεννα 2025 πλησιάζουν και η LEROY MERLIN σας προσκαλεί να γεμίσετε το σπίτι με μαγεία, λάμψη και θαλπωρή! Με μια πλούσια συλλογή εορταστικών ειδών, φέτος κάνει τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σπιτιού πιο εύκολη, δημιουργική και απολαυστική από ποτέ.

Όλα τα Χριστουγεννιάτικα Είδη σε Ένα Μόνο Σημείο

Από το στολισμό του δέντρου μέχρι τις πιο λεπτές διακοσμητικές πινελιές, στη LEROY MERLIN θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την πιο γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι σας.

Η συλλογή περιλαμβάνει:

Χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κάθε μέγεθος, φυσικά ή χιονισμένα, με βάσεις και διακοσμητικά δεντράκια .

σε κάθε μέγεθος, φυσικά ή χιονισμένα, με . Λαμπάκια χριστουγεννιάτικα και φωτιζόμενες φιγούρες , για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στολίδια, γιρλάντες και κορδέλες που μεταμορφώνουν κάθε γωνιά με στυλ.

που μεταμορφώνουν κάθε γωνιά με στυλ. Ποδιές δέντρων, κορυφές και φάτνες για ολοκληρωμένο στολισμό.

για ολοκληρωμένο στολισμό. Στεφάνια, διακοσμητικά, μαξιλάρια, χαλιά και κεριά που φέρνουν τη ζεστασιά των γιορτών στο σαλόνι.

που φέρνουν τη ζεστασιά των γιορτών στο σαλόνι. Αξεσουάρ, κλαδιά, λουλούδια και αυτοκόλλητα για DIY δημιουργίες.

Τρία Στυλ XMAS Διακόσμησης, Άπειρη Έμπνευση

Η LEROY MERLIN προτείνει τρεις ξεχωριστές τάσεις για φέτος:

το Neo Classic Style, που επαναφέρει τη διαχρονική κομψότητα της παράδοσης,

το Country Charm Style, που γεμίζει το σπίτι με ρουστίκ ζεστασιά και νοσταλγία,

και το Nature Style, εμπνευσμένο από τη γαλήνη της φύσης και τα φυσικά υλικά.

Όποιο κι αν είναι το προσωπικό σας στυλ, ανακαλύψτε όλες τις λύσεις τόσο online όσο και σε όλα τα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN για να δημιουργήσετε τα Χριστούγεννα που ονειρεύεστε.