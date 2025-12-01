Το ATHENS METRO MALL υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με περισσότερη λάμψη, περισσότερη μουσική και περισσότερη μαγεία από ποτέ! Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, συναυλιών, εκπλήξεων και έναν εντυπωσιακό διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικες ευχές, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων προαστίων σας προσκαλεί να ζήσετε τη γιορτινή περίοδο όπως πραγματικά της αξίζει! Γιατί… και ο Άγιος ATHENS METRO MALL θέλει!

Μουσικές Γιορτές στο Christmas Live Stage

Ο Δεκέμβριος στο ATHENS METRO MALL γεμίζει με ρυθμό και χριστουγεννιάτικη διάθεση μέσα από μια σειρά ξεχωριστών καλλιτεχνικών εμφανίσεων.

Στις 12 Δεκεμβρίου, η εκρηκτική Evangelia και η άκρως ταλαντούχα Mikay ανεβαίνουν στη σκηνή προσφέροντας ένα live γεμάτο ενέργεια, σύγχρονο ήχο και θετική διάθεση. Από τις 18:00, ο Λάμψη 92.3 θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο του εμπορικού κέντρου με τον Μιχάλη Βαμβακά, χαρίζοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία.

Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Απέργης υπόσχεται μια μοναδική εμφάνιση με πολύ χορό και χαμόγελα. Την ίδια ώρα, ο Λάμψη 92.3 βρίσκεται και πάλι live στον χώρο του ATHENS METRO MALL με τον Νίκο Μάρκογλου σε μια ακόμη ξεχωριστή εκπομπή.

Η Μουσική Σκηνή μεταμορφώνεται σε… Christmas JAZZ Live Stage

Tέσσερις ημέρες αφιερωμένες στη jazz, στις 19, 21, 28 & 29 Δεκεμβρίου με τους Corner Pockets θα γεμίσουν από άκρη σε άκρη το ATHENS METRO MALL με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε jazz διασκευές, ενώ στις 20 & 27 Δεκεμβρίου, η αγαπημένη Νάγια Δούκα προσθέτει τη δική της μουσική υπογραφή στο Christmas Jazz Live Stage, με εμφανίσεις γεμάτες ρυθμό και γιορτινή λάμψη.

Αποχαιρετώντας το 2025 με κάλαντα & παιδικές φωνές

Ένας μουσικός επίλογος, ιδανικός για τις δύο πιο αγαπημένες ημέρες του χρόνου, τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς – 24 και 31 Δεκεμβρίου, θα δοθεί από την Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου, η οποία θα σκορπίσει χριστουγεννιάτικη μαγεία με γνώριμες μελωδίες, γεμίζοντας τον χώρο με αθωότητα και χαρούμενη ενέργεια.

Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός από το ATHENS METRO MALL –

Ένα Ονειρικό Ταξίδι στη Ρώμη

Φέτος, το ATHENS METRO MALL και ο 95.2 Athens DeeJay προσφέρουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό δώρο: ένα τετραήμερο ταξίδι για μία οικογένεια έως 4 ατόμων στη Ρώμη, την Αιώνια Πόλη, με την εγγύηση του travel4fun.gr.

Η Ρώμη, σας περιμένει για ένα παραμυθένιο ταξίδι! Φωτισμένες πλατείες, ιστορικά μνημεία, πανέμορφες αγορές, αρώματα ιταλικού καφέ, στενά γεμάτα μουσική και ζωντάνια, μοναδικό φαγητό και πολλά ακόμη. Μια οικογενειακή απόδραση στη Ρώμη είναι μία εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, κουλτούρα και ανεπανάληπτες στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Λάβε μέρος! Από 01 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 07 Ιανουαρίου 2026 και με αγορές 50€ και άνω*, της ίδιας ημέρας, από τα καταστήματα του ATHENS METRO MALL, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση. Ο μεγάλος τυχερός θα ανακοινωθεί σε μια ειδική ζωντανή εκπομπή του 95.2 Athens DeeJay από τον χώρο του εμπορικού κέντρου, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

* Ισχύει με την επίδειξη του συνόλου των αποδείξεων της ίδιας ημέρας στο infodesk (επίπεδο 1).

Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες για Όλη την Οικογένεια – Εκεί όπου η Μαγεία Ζωντανεύει

Από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, το ATHENS METRO MALL προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που υπόσχεται χαρά, παιχνίδι και ατελείωτη γιορτινή μαγεία για μικρούς και μεγάλους. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή των παιδιών — και εδώ, ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά του εμπορικού κέντρου.

Θρόνος  Ο Άγιος Βασίλης κάθεται στον λαμπερό θρόνο του και υποδέχεται τα παιδιά για φωτογραφίες, ευχές και ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο χαμόγελο.

Βόλτα Άγιου Βασίλη  Με κέφι και τραγούδι, ο Άγιος Βασίλης κάνει βόλτα σε όλους τους ορόφους του εμπορικού κέντρου, μοιράζοντας χαρά, γέλιο και ζωντανές γιορτινές στιγμές.

Γράμματα – Στάση στο Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη  Τα παιδιά γράφουν τις ευχές τους και τα όνειρά τους για τα Χριστούγεννα και τα ρίχνουν στο ειδικό γραμματοκιβώτιο που περιμένει να γεμίσει μαγεία.

Ζωγραφική  Με πολύχρωμες χρωμοσελίδες, τα παιδιά ζωγραφίζουν χριστουγεννιάτικα σχέδια και δημιουργούν μικρά έργα φαντασίας και χαράς.

Face Painting  Μαγουλάκια και χεράκια μεταμορφώνονται με σχέδια γεμάτα στρας, γκλίτερ και χριστουγεννιάτικη λάμψη, χαρίζοντας στα παιδιά μια εμπειρία παραμυθιού.

Δημιουργικά Εργαστήρια – Εργαστήρι των Ξωτικών  Τα παιδιά φτιάχνουν δεντράκια, ταρανδάκια, Αγιοβασίληδες και χειροποίητα ξύλινα στολίδια με πολύχρωμα υλικά και χρυσόσκονη — δημιουργώντας προσωπικά, μικρά έργα τέχνης.

Χριστουγεννιάτικα Παιχνίδια  Το παιχνίδι γίνεται… χριστουγεννιάτικο! Μπισκοτο-Γκολφ, Κουταλοδρομίες, Ταρανδο-στόχος, στολισμός τσόχινων δέντρων και ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που περιμένει να ολοκληρωθεί από τα παιδιά, συνθέτουν μια εμπειρία διασκέδασης γεμάτη ενέργεια και χαμόγελο.

Για τα νήπια ηλικίας 18 μηνών έως 3 ετών, πραγματοποιούνται ειδικά χριστουγεννιάτικα εργαστήρια στο επίπεδο 4, καθημερινά 11:00–14:00 και 17:00–20:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων είναι διαθέσιμο στο Info Desk (επίπεδο 1).

Μην ξεχνάς το εορταστικό ωράριο!

Τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα του ATHENS METRO MALL θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, προσφέροντας άνετες και χαρούμενες χριστουγεννιάτικες αγορές για όλους.

Φέτος, το ATHENS METRO MALL σας υποδέχεται

σε μια γιορτή γεμάτη μουσική, λάμψη, δημιουργία και ανεπανάληπτες εμπειρίες,

γιατί… και ο Άγιος ATHENS METRO MALL θέλει!