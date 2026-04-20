Η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε τρείς σημαντικές διακρίσεις στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς 2026» για τα Amita Lemonades, Frulite BOOST και Tsakiris Sticks Cup. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του 24/7 χαρτοφυλακίου της εταιρείας και τη στρατηγική της για συνεχή επένδυση σε προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση, καινοτομία και πρακτικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά Amita Lemonades, ξεχώρισε στην κατηγορία του φρουτοποτού λεμόνι. Περιλαμβάνει τρεις μοναδικούς συνδυασμούς γεύσεων: Λεμόνι & Γκρέιπφρουτ, Λεμόνι & Μέντα και Λεμόνι & Μαστίχα, προσφέροντας μία φυσική εμπειρία δροσιάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Αντλώντας έμπνευση από τους μοναδικούς αναζωογονητικούς συνδυασμούς του λεμονιού, η σειρά Amita Lemonades με τη δροσιστική της γεύση, προσφέρει φρεσκάδα, και δίνει ώθηση για τη συνέχεια της ημέρας.

Παράλληλα, το Frulite BOOST με Μήλο-Φράουλα-Elderberry-Guava, διακρίθηκε στην κατηγορία του φρουτοποτού Energy, συνδυάζοντας γεύση και ενέργεια για όσους βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει, και προσφέρει έναν συνδυασμό γεύσης και ενέργειας. Με πρόσθετες βιταμίνες Β6, Β12, C και E, καθώς και εμπλουτισμένο με ginseng, guarana και φυσική καφεΐνη από πράσινους κόκκους καφέ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που αναζητά ο “on-the-go”, σύγχρονος καταναλωτής.

Αντίστοιχα, τα Tsakiris Sticks Cup, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύονται «Προϊόν της Χρονιάς» στην κατηγορία «Potato Chips», ξεχώρισαν για την πρακτικότητα και τον νεανικό χαρακτήρα τους, με τις γεύσεις Spicy Hot και Cheeseburger. Η καινοτόμα “on-the-go” συσκευασία προσφέρει πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση, εξασφαλίζοντας μια απολαυστική εμπειρία κατανάλωσης κάθε στιγμή της ημέρας. Η επαναλαμβανόμενη βράβευση επιβεβαιώνει την απήχησή τους στο κοινό και αναδεικνύει τη στρατηγική της εταιρείας να δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν καινοτομία, λειτουργικότητα και χαρακτήρα.

Η Διονυσία Σιμάτου, CCH Brands Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτές τις τρεις πολύ σημαντικές διακρίσεις, καθώς προέρχονται από τους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον σταθερή μας δέσμευση αποτελεί η δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και απόλαυση. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και προσφέρουν αξία στους πελάτες μας».

Οι διακρίσεις «Προϊόν της Χρονιάς» προκύπτουν από εκτενή καταναλωτική έρευνα της Circana, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος 3.200 καταναλωτών, οι οποίοι αξιολογούν προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη χρησιμότητα, τη λειτουργικότητα και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στην καθημερινότητα.