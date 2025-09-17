Η Amita, της Coca-Cola Τρία Έψιλον, παρουσιάζει τη νέα σειρά Amita Lemonades, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το χαρτοφυλάκιο της μάρκας. Η σειρά αντλεί τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια της από το λεμόνι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αποτελώντας μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Με την κίνηση αυτή, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της και συμβάλλει στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής.

Η κα Ιωάννα Στρουμπή, CCH Brands Marketing Director της Coca–Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Στην Coca–Cola Τρία Έψιλον θέλουμε να είμαστε δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, με προϊόντα που συνδυάζουν απόλαυση, ποιότητα και υπευθυνότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης με τους πελάτες μας. Η επένδυσή μας στη νέα σειρά Amita Lemonades αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης για την Amita και συμβάλλοντας στη συνεχή διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου μας. Με δροσερές, φυσικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, δίνουμε νέα πνοή στην κατηγορία και εμπλουτίζουμε τις επιλογές των καταναλωτών. Οι Amita Lemonades είναι η δική μας φρέσκια πρόταση σε μια αγορά που αλλάζει. Με την εμπειρία μας και την αισθητική της Amita, αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες τάσεις και ανταποκρινόμαστε σε αυτές».

Η νέα σειρά Amita Lemonades είναι εμπνευσμένη από τη φύση και σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αίσθηση αναζωογόνησης. Μία σειρά φρουτοποτών με γλυκαντικά, με βασικό συστατικό το λεμόνι και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ενσωματώνουν τον αισιόδοξο και χαρούμενο χαρακτήρα της μάρκας. Περιλαμβάνει τρεις μοναδικούς συνδυασμούς γεύσεων: λεμόνι & γκρέιπφρουτ, λεμόνι & μέντα και λεμόνι & μαστίχα. Κάθε γεύση προσφέρει μία φυσική εμπειρία δροσιάς χωρίς πρόσθετα, ενώ αντλεί έμπνευση από τη δύναμη των εσπεριδοειδών, τη #1 τάση στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με διαρκώς αυξανόμενη απήχηση. Το λεμόνι ενεργοποιεί τις αισθήσεις, ξυπνά τον οργανισμό και προσφέρει ενέργεια για τη συνέχεια της ημέρας. Οι νέες γεύσεις είναι ιδανικές για κατανάλωση ανάμεσα στα γεύματα, προσφέροντας μια αίσθηση τόνωσης. Είναι κατάλληλες για στιγμές πριν ή μετά τη φυσική δραστηριότητα, χαρίζοντας ενέργεια χωρίς καφεΐνη και χωρίς ζάχαρη.

Οι σειρά Amita Lemonades εκφράζει τη φρεσκάδα, την ενέργεια και τη σύνδεση με τη φύση, χαρίζοντας μια αυθεντική αίσθηση ευεξίας με κάθε γουλιά, μια εμπειρία που αναζωογονεί το σώμα και το πνεύμα, φέρνοντας τον καταναλωτή πιο κοντά στην απλότητα και την καθαρότητα της φύσης.

