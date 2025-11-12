Πρώτα ήρθε το «quiet quitting», μετά τα «situationships». Τώρα, η τελευταία τάση του 2025 ρωτά: Είναι ντροπή να έχεις σύντροφο; Καθώς τα social media και το Vogue συζητούν αν το να έχεις σύντροφο είναι το νέο «red flag», η Wizz Air βρίσκει τρόπους να κάνει τη σύγχρονη αγάπη να λειτουργεί… ακόμα και 10 χλμ πάνω από τη γη.

Με την επιλογή Flexible Travel Partner οι ταξιδιώτες μπορούν να κλείσουν το επόμενο ταξίδι τους χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτούν νωρίς για τον συνοδό τους. Κλείστε το ταξίδι και αποφασίστε αργότερα ποιος αξίζει τη θέση δίπλα στο παράθυρο.

Δεσμευτείτε στον προορισμό, όχι στο άτομο

Οι κανόνες είναι απλοί: μπορείτε να προσθέσετε έως εννέα ανώνυμους επιβάτες στην κράτησή σας και να επιβεβαιώσετε τα ονόματά τους έως τρεις ώρες πριν την αναχώρηση. Η Ευέλικτη Επιλογή Συνταξιδιώτη (Flexible Travel Partner) σας δίνει την ελευθερία να προγραμματίσετε το ταξίδι σας χωρίς πίεση πρόωρης δέσμευσης.

Κατά τη δημιουργία της κράτησης, επιλέγετε τον αριθμό των επιβατών και τσεκάρετε «Θα προσθέσω όνομα αργότερα». Όλες οι τιμές και χρεώσεις καταβάλλονται εκ των προτέρων, ενώ τα ονόματα μπορούν να προστεθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν το check-in. Διαθέσιμο στο wizzair.com και στην εφαρμογή κινητού της Wizz Air.

«Οι σχέσεις είναι απρόβλεπτες. Τα εισιτήρια αεροπλάνου δεν θα έπρεπε να είναι», δηλώνει εκπρόσωπος της Wizz Air «Η Ευέλικτη Επιλογή Συνταξιδιώτη, Flexible Travel Partner επιτρέπει στους επιβάτες μας να παραμένουν αυθόρμητοι. Μπορείτε να δεσμευτείτε σε έναν προορισμό, ακόμα κι αν δεν είστε έτοιμοι να δεσμευτείτε σε κανέναν άλλον».

Με το Flexible Travel Partner, μπορείτε να κλείσετε νωρίς, να εξοικονομήσετε έξυπνα και να αποφασίσετε αργότερα ποιος θα σας συνοδεύσει. Το ιδανικό εργαλείο για αυθόρμητα σχέδια, ανοιχτές επιλογές και επιβιβαστηκες κάρτες χωρίς άγχος.