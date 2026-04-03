Σε μια περίοδο όπου η πρόληψη της ανήλικης κατανάλωσης αλκοόλ αποτελεί βασική προτεραιότητα δημόσιας υγείας, η DIAGEO παρουσίασε το πρόγραμμα Smashed, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εθνικών στόχων για την πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2021, μέσω των εκδοχών Smashed Online και Smashed Live, έχοντας ήδη προσεγγίσει περισσότερους από 16.000 εφήβους 13–17 ετών σε όλη τη χώρα. Μέσα από μια διαδραστική παράσταση που παρουσιάζει την ιστορία τριών εφήβων, οι μαθητές δεν παρακολουθούν απλώς, αλλά συμμετέχουν ενεργά, ταυτίζονται και καλούνται να πάρουν θέση απέναντι σε πραγματικά διλήμματα που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ και την πίεση της εφηβείας.

Το 2026 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το πρόγραμμα με το «Smashed Theater». Πρόκειται για μια μόνιμη θεατρική παραγωγή με την σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Θεάτρου Τέχνης, που μεταφέρει την πρόληψη σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, ενισχύοντας περαιτέρω το εύρος και τη βιωματική διάσταση της εμπειρίας.

Η επίδραση του προγράμματος στην Ελλάδα αποτυπώνεται σε σαφή, μετρήσιμα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, βάσει ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται πριν και μετά την παρακολούθησή του. Το 63% των μαθητών δηλώνει αλλαγή στάσης απέναντι στο αλκοόλ, ενώ καταγράφεται σημαντική βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες γνώσης και συμπεριφοράς: η κατανόηση των κινδύνων της κατανάλωσης από ανηλίκους αυξάνεται από 41% σε 76%, η ικανότητα λήψης υπεύθυνων αποφάσεων από 40% σε 80%, ενώ το ποσοστό των μαθητών που γνωρίζουν πού και πώς να αναζητήσουν βοήθεια αυξάνεται από 32% σε 87%.

Η Δρ. Φωτεινή Κουλούρη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, δήλωσε: « Η πρόληψη δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα πολιτικής, αλλά θεμελιώδη πυλώνα της Δημόσιας Υγείας και στρατηγική επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας. Η Πολιτεία προχωρά με συνέπεια και αποφασιστικότητα στην ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ανηλίκων, μέσα από σύγχρονες νομοθετικές πρωτοβουλίες και καινοτόμα εργαλεία, όπως η ψηφιακή πιστοποίηση ηλικίας, που διασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο. Η ουσιαστική πρόληψη ξεκινά από την εκπαίδευση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, που επιτρέπουν στους νέους να σκέφτονται κριτικά, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, προγράμματα όπως το «Smashed» αποτελούν πρότυπο καλής πρακτικής, καθώς μετατρέπουν την πρόληψη σε εμπειρία και προσωπικό βίωμα».

Η Έφη Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της DIAGEO, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα του Smashed στην Ελλάδα αποδεικνύουν έμπρακτα την αξία και το ουσιαστικό αποτύπωμα του προγράμματος στους εφήβους, τόσο σε επίπεδο γνώσης όσο και στη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στο αλκοόλ. Με το Smashed Theater προχωρούμε σε ένα επόμενο, στρατηγικό βήμα, επεκτείνοντας το πρόγραμμα σε μόνιμη θεατρική παραγωγή με το Θέατρο Τέχνης, με στόχο να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερους νέους, σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου μπορούμε να συναντήσουμε έφηβους-μαθητές. Η σύμπραξή μας με το Υπουργείο Υγείας είναι καθοριστική, καθώς ενισχύει την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας ως DIAGEO να συμβάλλουμε ενεργά στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία των ανηλίκων, αλλά και στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ συνολικά».

Ο Δημήτρης Μαγγίνας, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης Θέατρο Τέχνης, σημείωσε: «Η δύναμη του θεάτρου βρίσκεται στη δημιουργία εμπειριών που αγγίζουν πραγματικά το κοινό. Η μετάβαση του Smashed σε μια μόνιμη θεατρική παραγωγή του δίνει νέα δυναμική και τη δυνατότητα να εξελίσσεται διαρκώς. Για εμάς στο Θέατρο Τέχνης, αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία που μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στο υλικό και να χτίζουμε κάθε φορά μια πιο ουσιαστική σύνδεση με το νεανικό κοινό, μέσα από μια εμπειρία ζωντανή και επίκαιρη. Η συνεργασία μας με τη DIAGEO και η συμμετοχή μας στο Smashed είναι τιμητική, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουμε, μέσα από την τέχνη, σε μια μοναδική πρωτοβουλία με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στους εφήβους».

Τη σημασία της συνεργασίας και της πολυεπίπεδης προσέγγισης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ ανέδειξαν στις εισηγήσεις τους, η κα Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.) και ο κ Δρ. Θάνος Ε. Ασκητής, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Περιφέρεια Αττικής.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας και των ΜΜΕ, ενώ ακολούθησε η παράσταση του Smashed Theater.