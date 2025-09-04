Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus σε συνεργασία με την Red Tree Art Gallery, παρουσιάζει τη διεθνή έκθεση τέχνης CROSSLINES International Art Exhibition GREECE , ως μέρος του GLOBAL TOUR ’25 – Europe.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα Αφροδίτη του εμβληματικού ξενοδοχείου St. George Lycabettus.

Διεθνής Καλλιτεχνική Συμμετοχή

Η έκθεση Crosslines 2025  φέρνει κοντά καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και την Αμερική, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα ύφους και θεμάτων.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί η συμμετοχή του βραβευμένου Περουβιανού καλλιτέχνη υφαντικής τέχνης Constantino Laura,  ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της Λατινικής Αμερικής. Ο Laura έχει τιμηθεί με την ανώτατη εθνική διάκριση “Amauta” από το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού.

Κατά την εναρκτήρια βραδιά την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου στις 20:00, η Mαρία Καλίτση,  θα ανακηρυχθεί επίσημα Πολιτιστική Πρέσβειρα του Qatar International Art Festival για την Ελλάδα, από τον Julio Noriega, Διευθυντή Στρατηγικών Συμμαχιών του QIAF.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες

  • Constantino Laura (Περού) @constantinolaurat
  • Patricia Jenkins Gibson (Περού) @paticajg.art
  • Zuzana Hadrilová (Σλοβακία) @zuzana_hradilova
  • Sue Morrera (Αργεντινή) @suemorrera.arte
  • George Makhlouf (Η.Π.Α.) @george_makhlouf00
  • Oscar Giraldo (Κολομβία) @oscarprado7209
  • Daniela Méndez Guerrero (Ουρουγουάη) @mendezguerreropinturas
  • Felixia Rossi (Ιταλία) @_iscia
  • Valeria Morandi (Ουρουγουάη) @valeriamorandi.art
  • José Alonso Loaiza (Κολομβία) @josealonsoloaiza
  • Esmeralda Deike (Γερμανία) @artstudiodeike
  • Nora Sidoine (Περού) @norasidoine
  • Katia Ugarte (Η.Π.Α.) @katia_ugarte22
  • Verónica Beznosko (Αργεντινή) @veronica_beznosko
  • Claudia Groll (Αργεντινή) @claudiagrollart
  • Erika Medelius (Γερμανία) @erikamedelius
  • Irena Prochàzkovà (Τσεχία) @irenaprochazkova

Πληροφορίες Έκθεσης

Χώρος: Αίθουσα Αφροδίτη, St. George Lycabettus Hotel, Αθήνα
Ημερομηνίες: 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2025
Εγκαίνια (Vernissage): Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, 20:00\

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Επικοινωνία

St. George Lycabettus Hotel
Email: [email protected]

