Διεθνής Έκθεση Τέχνης CROSSLINES πρώτη φορά στην ΕΛΛΑΔΑ κατα την διάρκεια του Global Tour 2025- Europe

Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus σε συνεργασία με την Red Tree Art Gallery, παρουσιάζει τη διεθνή έκθεση τέχνης CROSSLINES International Art Exhibition GREECE , ως μέρος του GLOBAL TOUR ’25 – Europe.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα Αφροδίτη του εμβληματικού ξενοδοχείου St. George Lycabettus.

Διεθνής Καλλιτεχνική Συμμετοχή

Η έκθεση Crosslines 2025 φέρνει κοντά καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και την Αμερική, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα ύφους και θεμάτων.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί η συμμετοχή του βραβευμένου Περουβιανού καλλιτέχνη υφαντικής τέχνης Constantino Laura, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της Λατινικής Αμερικής. Ο Laura έχει τιμηθεί με την ανώτατη εθνική διάκριση “Amauta” από το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού.

Κατά την εναρκτήρια βραδιά την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου στις 20:00, η Mαρία Καλίτση, θα ανακηρυχθεί επίσημα Πολιτιστική Πρέσβειρα του Qatar International Art Festival για την Ελλάδα, από τον Julio Noriega, Διευθυντή Στρατηγικών Συμμαχιών του QIAF.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες

Constantino Laura (Περού) @constantinolaurat

Patricia Jenkins Gibson (Περού) @paticajg.art

Zuzana Hadrilová (Σλοβακία) @zuzana_hradilova

Sue Morrera (Αργεντινή) @suemorrera.arte

George Makhlouf (Η.Π.Α.) @george_makhlouf00

Oscar Giraldo (Κολομβία) @oscarprado7209

Daniela Méndez Guerrero (Ουρουγουάη) @mendezguerreropinturas

Felixia Rossi (Ιταλία) @_iscia

Valeria Morandi (Ουρουγουάη) @valeriamorandi.art

José Alonso Loaiza (Κολομβία) @josealonsoloaiza

Esmeralda Deike (Γερμανία) @artstudiodeike

Nora Sidoine (Περού) @norasidoine

Katia Ugarte (Η.Π.Α.) @katia_ugarte22

Verónica Beznosko (Αργεντινή) @veronica_beznosko

Claudia Groll (Αργεντινή) @claudiagrollart

Erika Medelius (Γερμανία) @erikamedelius

Irena Prochàzkovà (Τσεχία) @irenaprochazkova

Πληροφορίες Έκθεσης

Χώρος: Αίθουσα Αφροδίτη, St. George Lycabettus Hotel, Αθήνα

Ημερομηνίες: 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2025

Εγκαίνια (Vernissage): Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, 20:00\

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Επικοινωνία

St. George Lycabettus Hotel

Email: [email protected]