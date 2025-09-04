Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus σε συνεργασία με την Red Tree Art Gallery, παρουσιάζει τη διεθνή έκθεση τέχνης CROSSLINES International Art Exhibition GREECE , ως μέρος του GLOBAL TOUR ’25 – Europe.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα Αφροδίτη του εμβληματικού ξενοδοχείου St. George Lycabettus.
Διεθνής Καλλιτεχνική Συμμετοχή
Η έκθεση Crosslines 2025 φέρνει κοντά καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και την Αμερική, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα ύφους και θεμάτων.
Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί η συμμετοχή του βραβευμένου Περουβιανού καλλιτέχνη υφαντικής τέχνης Constantino Laura, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της Λατινικής Αμερικής. Ο Laura έχει τιμηθεί με την ανώτατη εθνική διάκριση “Amauta” από το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού.
Κατά την εναρκτήρια βραδιά την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου στις 20:00, η Mαρία Καλίτση, θα ανακηρυχθεί επίσημα Πολιτιστική Πρέσβειρα του Qatar International Art Festival για την Ελλάδα, από τον Julio Noriega, Διευθυντή Στρατηγικών Συμμαχιών του QIAF.
Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες
- Constantino Laura (Περού) @constantinolaurat
- Patricia Jenkins Gibson (Περού) @paticajg.art
- Zuzana Hadrilová (Σλοβακία) @zuzana_hradilova
- Sue Morrera (Αργεντινή) @suemorrera.arte
- George Makhlouf (Η.Π.Α.) @george_makhlouf00
- Oscar Giraldo (Κολομβία) @oscarprado7209
- Daniela Méndez Guerrero (Ουρουγουάη) @mendezguerreropinturas
- Felixia Rossi (Ιταλία) @_iscia
- Valeria Morandi (Ουρουγουάη) @valeriamorandi.art
- José Alonso Loaiza (Κολομβία) @josealonsoloaiza
- Esmeralda Deike (Γερμανία) @artstudiodeike
- Nora Sidoine (Περού) @norasidoine
- Katia Ugarte (Η.Π.Α.) @katia_ugarte22
- Verónica Beznosko (Αργεντινή) @veronica_beznosko
- Claudia Groll (Αργεντινή) @claudiagrollart
- Erika Medelius (Γερμανία) @erikamedelius
- Irena Prochàzkovà (Τσεχία) @irenaprochazkova
Πληροφορίες Έκθεσης
Χώρος: Αίθουσα Αφροδίτη, St. George Lycabettus Hotel, Αθήνα
Ημερομηνίες: 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2025
Εγκαίνια (Vernissage): Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, 20:00\
EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Επικοινωνία
St. George Lycabettus Hotel
Email: [email protected]
