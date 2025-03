Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή «ROOTS & RITUALS» στο THEATRE OF THE NO

Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή «ROOTS & RITUALS» στο THEATRE OF THE NO

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή παρουσιάζουν ζωντανά την μουσική παράσταση “Roots & Rituals” στο Theatre of the No,το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, για δύο μυσταγωγικές βραδιές, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Απριλίου, στις 22.30.

To “Roots & Rituals” είναι μια μουσική παράσταση μοναδικής αισθητικής που κοινωνεί την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της Βαλκανικής πολυφωνίας, τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης, τον σπαραγμό του πορτογαλέζικου fado, τη δωρικότητα των blues και του gospel της Αμερικής και, φυσικά, του ελληνικού ρεμπέτικου.

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή έχουν χαρακτηριστεί ως «οι ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας» μετά από την μακρόχρονη ενασχόλησή τους με τα δημοτικά-παραδοσιακά τραγούδια από όλο τον κόσμο. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς να εξερευνούν τις παραδοσιακές μουσικές των λαών και να πειραματίζονται µε τις δυνατότητες που προσφέρει η ανθρώπινη φωνή ως εγγενές μουσικό όργανο. Με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτότυπη γλώσσα και µε σεβασμό στην προφορά και την εκφορά της, τραγουδούν σε πάνω από είκοσι γλώσσες και διαλέκτους, τόσο a cappella όσο και µε τη συνοδεία πιάνου, κιθάρας και κρουστών που παίζουν οι ίδιες.

Έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως τη Μαρία Φαραντούρη, τον Goran Bregovic, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Λουδοβίκο των Ανωγείων,τον Ψαραντώνη, τον Alex Sid, τον Νίκο Κυπουργό, την Τατιάνα Λύγαρη, τον Χρήστο Θηβαίο, τους Ghetonia, τον Μιχάλη Τζουγανάκη, τον Βασίλη Λέκκα, τον Γιώργο Καζαντζής, τα Υπόγεια Ρεύματα, τους Rotting Christ κ.α.

Οι ερμηνείες τους έχουν ταξιδέψει σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους και φεστιβάλ παγκοσμίως, όπως το Carnegie Hall (Νέα Υόρκη), το International Mugham Centre (Μπακού), στη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στο Μιλάνο, όλα τα Μέγαρα Μουσικής της Ελλάδας, εθνικά θέατρα και κορυφαία jazz clubs της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

Με τις αυθεντικές και εκρηκτικές τους ερμηνείες μαγεύουν το κοινό αναδεικνύοντας με την αμεσότητά τους τον παγκόσμιο ήχο με όχημα τραγούδια από όλο τον κόσμο αλλά και τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.

Info :

Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου στις 22.30

Αποσπάσματα της παράστασης :

https://www.youtube.com/watch?v=PtCbhWYgtOg

https://www.youtube.com/watch?v=-9Ml0G7yE3c

Tιμή Εισιτήριου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/eleni-souzana-bougioukli-roots-rituals-1/

Φωτογράφος: Κυριάκος Κατσαρέας

Επιμέλεια Παραγωγής: Goodheart Productions – www.goodheart.gr

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

