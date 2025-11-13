Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, το Telekom CenterAthens αναδείχθηκε σε έναν απροσδόκητο καμβά μόδας. Το γήπεδο μπάσκετ, μεταμορφωμένο για πρώτη φορά στα χρονικά σε μια φουτουριστική πασαρέλα διεθνών προδιαγραφών, φιλοξένησε την απόλυτα επιτυχημένη, πολυαναμενόμενη επίδειξη του καταξιωμένου σχεδιαστή ParisValtadoros, προσφέροντας ένα μοναδικό, πρωτόγνωρο θέαμα στο κοινό.

Ένα Catwalk Πέρα από τα Συνηθισμένα

Η εκδήλωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όχι μόνο για τις δημιουργίες, αλλά και για τη συνολική σκηνοθεσία. Τα μοντέλα περπάτησαν σε ένα ευφάνταστο catwalk, ενώ το glassfloor (γυάλινο δάπεδο), μοναδικό σε γήπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό σκηνικό προβολής. Το σκηνικό βασίστηκε στα τέσσερα στοιχεία της φύσης—αέρα, γη, νερό, φωτιά—στα οποία μας παρέπεμπαν οι εικόνες. Μια αύρα από τα μεγάλα διεθνή catwalks πλημμύρισε το χώρο, καθιστώντας την επίδειξη ένα γεγονός-ορόσημο για την ελληνική μόδα.

Η Συλλογή: Διαχρονική Κομψότητα με Τολμηρές Πινελιές

Ο Πάρης Βαλταδώρος παρουσίασε μια συλλογή όπου κυριάρχησαν η διαχρονική κομψότητα και οι αναγνωρίσιμες σχεδιαστικές του λεπτομέρειες. Η παλέτα των χρωμάτων, εμπνευσμένη και αυτή από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, περιλάμβανε κλασικά μαύρα, πλούσια μπορντό, εντυπωσιακά μεταλλιζέ, αλλά και φωτεινά λευκά, μπλε ρουά και γαλάζια. Τα ρούχα διέθεταν τα εμβληματικά βολάν του σχεδιαστή, τα οποία αυτή τη φορά είχαν σχήμα μπάλας, δημιουργώντας έναν ευρηματικό συσχετισμό με τον χώρο του γηπέδου.

Οι Επώνυμοι Παρευρισκόμενοι

Την επίδειξη τίμησε με την παρουσία του πλήθος προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, των μέσων ενημέρωσης και της επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του γεγονότος. Μεταξύ των παρευρισκόμενων διακρίναμε:ΠέγκυΖήνα, Άντζελα Δημητρίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Ρία Ελληνίδου, Shaya,Μαρίνα Βερνίκου, Δέσποινα Μοιραράκη, τον Λάκη Γαβαλά, Ειρήνη Νικολοπούλου, Ντίνα Νικολάου, Άννα Ζηρδέλη και πολλούς άλλους εκπροσώπους της μόδας και της showbiz.

Συντελεστές της Παραγωγής

Η επιτυχία της διοργάνωσης οφείλεται στη συνεργασία μιας έμπειρης ομάδας επαγγελματιών: ArtDirector: Νότης Παναγιώτου / Σκηνοθετική Επιμέλεια: Χρήστος Θεολόγου / Video Mapping: Χρήστος Θεολόγου & Αντώνης Σωτηρόπουλος / Event Planning: Στελίνα Μαρκουλάκη – Digital Shadows / Παραγωγή: Στελίνα Μαρκουλάκη & Κατερίνα Βασιλάκη