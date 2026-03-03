Σάββατο 7 Μαρτίου

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, οι Encardia επιστρέφουν το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 18.00, στη σκηνή του THEATRE OF THE NO με την επιτυχημένη μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου. Η ποίηση και η μουσική ενώνονται σε μια καθηλωτική σκηνική εμπειρία, όπου οι στίχοι του Ρίτσου συναντούν τη σύγχρονη μουσική γλώσσα και τη βαθιά μεσογειακή ψυχή των Encardia.

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956) αποτελεί σταθμό και αφετηρία μιας νέας εποχής στο έργο του Ρίτσου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποίηση. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σύνθεση του πολυβραβευμένου κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη, οι Encardia καταπιάνονται συνθετικά με το ποίημα, χαρίζοντας στο κοινό μια φρέσκια και πρωτότυπη ερμηνεία.

Το έργο αναπτύσσεται σε δεκαπέντε μουσικές ενότητες, που περιλαμβάνουν πρωτότυπα τραγούδια και ιντερμέδια. Η μελοποίηση των στίχων αντλεί άλλοτε από μελωδίες και ρυθμούς του Ιταλικού Νότου και το ρεπερτόριο των Encardia, άλλοτε από τις χαρακτηριστικές μελωδικές γραμμές της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Μπετόβεν, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό, ανανεωτικό, ποιητικό και ζωντανό έργο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα, μια μυστηριώδης φιγούρα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από ένα φεγγάρι-καταλύτη, σύμβολο αιωνιότητας. Αμετάφραστες αισθήσεις, παύσεις, σιωπηλές κραυγές, εκκωφαντικές σιωπές, ενοχές και μετέωρη αξιοπρέπεια συνθέτουν την ατμόσφαιρα του «υπάρχεις και δεν υπάρχεις».

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μονεμβασιά (2021) στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, και έκτοτε ταξίδεψε σε Αθήνα (Θέατρο Όλβιο, 2023), ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας (2023) και Μύρτιλλο (Άνοιξη 2025).Τον Φεβρουάριο του 2025 κυκλοφόρησε και σε καλαίσθητη έκδοση βιβλίου–CD από τις εκδόσεις Εν Πλω.

Info

Μουσικοί επί σκηνής (Encardia):

Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: Κιθάρα, τραγούδι

Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά

Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)

Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά

Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου

Συντελεστές:

Μουσική: Μιχάλης Κονταξάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης

Ζωγραφιά αφίσας: Δάφνη Σταθάτου (Πλατεία Χρυσαφίτισσας, Μονεμβασιά)

Φωτογραφίες: Chris Kissadjekian

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα:

Σάββατο 7 Μαρτίου στις 18.00

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/encardia-ei-sonata-tou-selinofotos-giannis-ritsos/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Encardia: Website I Facebook I youtube