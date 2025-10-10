Η Europa Donna Hellas διεκδικεί και δρα καθημερινά υπέρ του ίσου δικαιώματος πρόσβασης σε άριστης ποιότητας διάγνωση και ολική φροντίδα του καρκίνου του μαστού για όλους τους πολίτες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από όποιον παράγοντα. Με αυτόν τον στόχο, έρχεται για άλλη μια φορά να υποστηρίξει το δικαίωμα όλων μας και στην έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του κληρονομικού καρκίνου του μαστού, ανοίγοντάς μας έτσι νέους δρόμους και επιλογές.

Το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 09:30-14:30, θα διενεργήσει ενημερωτική Ημερίδα με θέμα “Κληρονομικός καρκίνος του μαστού: Μύθοι & Αλήθειες”, με την ευγενική χορηγία της Genekor. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Athens Capital Hotel, Ελευθερίου Βενιζέλου & Κριεζώτου 2, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, και θα είναι δωρεάν (απαιτείται προεγγραφή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων).

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει τα εξής:

Τι είναι ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού

Γενετικός Έλεγχος: Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Διάγνωση καρκίνου του μαστού και γονιδιακή μετάλλαξη. Τι αλλάζει στη θεραπευτική αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση Άγχους και Συναισθηματική Υποστήριξη

Ζώντας με τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού – Πάνελ ομιλητών

Μπορείτε να συμμετέχετε κάνοντας την εγγραφή σας στο παρακάτω link και να ωφεληθείτε, λύνοντας όποια απορία ή φόβο, μέσα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις με διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελαματίες υγείας που θα φιλοξενηθούν.

Η γνώση είναι δύναμη! Κλείστε τη θέση σας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTMB33hQCf7mwfT_Nw3awU33VT6oU4-FfmENoPYXA16suDQw/viewform?usp=header