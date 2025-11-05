Η κρίσιμη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη αναδείχθηκε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη – Europa Uomo Hellas, με θέμα:

«Καρκίνος του Προστάτη – Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στη Βίλα Ζωγράφου, με τη στήριξη του Δήμου Ζωγράφου και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας (ΕΟΕ), της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας παρουσίασαν με εμπεριστατωμένο τρόπο τις πολλαπλές διαστάσεις της νόσου.

Ο καθηγητής Ουρολογίας και διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Ανδρέας Σκολαρίκος, παρουσίασε βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο του προστάτη, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης.

Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και συντονιστής διευθυντής του Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», Γιώργος Πισσάκας, ανέλυσε τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και τις προσδοκίες των ασθενών από τη θεραπεία.

Ο καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, Αριστοτέλης Μπάμιας, αναφέρθηκε στις αλλαγές που επιφέρει η θεραπευτική διαδικασία στην καθημερινότητα των ασθενών, παρέχοντας χρήσιμες οδηγίες προσαρμογής.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Europa Uomo Hellas, Δημήτρης Δεληγιαννίδης, μετέφερε την προσωπική εμπειρία ενός ασθενούς, φωτίζοντας την πορεία από τη διάγνωση έως τη θεραπεία.

Ο ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής Νέστορας Τζαλίδης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της ψυχολογικής υποστήριξης και της διαχείρισης του άγχους και του φόβου που συνοδεύουν τη διάγνωση.

Κλείνοντας, η παθολόγος-διαβητολόγος Παναγιώτα Μήτρου, προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, αναφέρθηκε στη διατροφή και στον ρόλο της στην υποστήριξη των ασθενών, διασαφηνίζοντας παρανοήσεις και προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις.

Την εκδήλωση προήδρευσε ο Νίκος Συρούκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Προστασίας Δημόσιας Υγείας Δήμου Ζωγράφου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η Τίνα Καφατζάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου, η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και ο πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ Γιώργος Καπετανάκης.

Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα ισχυρότερα «όπλα» απέναντι στον καρκίνο του προστάτη, μια νόσο που στα πρώιμα στάδια δεν εμφανίζει συμπτώματα. Περίπου 1 στους 8 άνδρες διεθνώς θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του, ενώ στην Ελλάδα η νόσος αντιστοιχεί στο 19–20% των νέων διαγνώσεων καρκίνου στους άνδρες.

Παρά την υψηλή συχνότητά του, πολλοί άνδρες αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο λόγω φόβου, δισταγμού ή λανθασμένων αντιλήψεων. Η έγκαιρη διάγνωση όμως αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης σε επίπεδα άνω του 98%, καθιστώντας την προληπτική εξέταση ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Europa Uomo Hellas, Δημήτρης Δεληγιαννίδης, δήλωσε:

«Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην ανδρική υγεία και ειδικά στην ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Με αυτή την ημερίδα επιδιώξαμε να προσφέρουμε έγκυρη, απλή και κατανοητή πληροφόρηση στο κοινό για ένα ζήτημα που αφορά κάθε άνδρα και κάθε οικογένεια. Ο καρκίνος του προστάτη είναι σήμερα ένας από τους πιο θεραπεύσιμους καρκίνους — αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως. Γι’ αυτό η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος δεν είναι θέμα επιλογής — είναι ζωτική ανάγκη. Είναι η πιο απλή και αποτελεσματική πράξη φροντίδας που ένας άνδρας μπορεί να κάνει για τον εαυτό του… και για όλους όσους τον αγαπούν. Η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή στη Βίλα Ζωγράφου, από άνδρες αλλά και γυναίκες, αποδεικνύει ότι η κοινωνία διψά για αξιόπιστη ενημέρωση από ανθρώπους με γνώση και εμπειρία. Εμείς στην Europa Uomo Hellas θα συνεχίσουμε δυναμικά, με ακόμη περισσότερες δράσεις σε όλη τη χώρα, ώστε το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές να φτάσει παντού και να γίνει καθημερινή πρακτική για όλους τους άνδρες».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Europa Uomo Hellas, με στόχο την προαγωγή της γνώσης για τον καρκίνο του προστάτη και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.