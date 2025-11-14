Από 21 έως 23 Νοεμβρίου

Αυτή την εβδομάδα, το Theatre of the NO παρουσιάζει τρεις μοναδικές μουσικές παραστάσεις, από την ταραντέλα έως τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι Encardia, ο Πάνος Μπίρμπας με την Irini Qn και το μουσικό σύνολο «Σμάρι» συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδέει μεσογειακούς ρυθμούς, προσωπικές μουσικές ιστορίες και ατμοσφαιρικούς ήχους, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία γεμάτη ζωντάνια, συναισθηματική ένταση και καλλιτεχνικό εύρος.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 21.00 I Encardia: Tarantella Party

Οι Encardia επιστρέφουν στο Theatre of the NO με ένα ζωντανό Tarantella Party, προσκαλώντας το κοινό σε μια γιορτή χορού, τραγουδιού και συμμετοχής. Η παράσταση ταξιδεύει από τα τραγούδια της ξενιτιάς και της νοσταλγίας μέχρι τις δυναμικές, καθαρτικές φόρμες της ταραντέλας, υφαίνοντας μια μουσική αφήγηση για τον έρωτα, την απώλεια, την προσμονή και την επιστροφή.

Με έμπνευση από την παράδοση του Σαλέντο, της Νάπολης και των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, οι Encardia παρουσιάζουν μια εκρηκτική σύμπραξη παραδοσιακών τραγουδιών, πρωτότυπων συνθέσεων, σύγχρονων ενορχηστρώσεων και μεσογειακών χορών. Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 3.000 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες της Κάτω Ιταλίας και της Ελλάδας, καθώς και με συμφωνικές ορχήστρες και θεατρικά σύνολα.

Info

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά

Bαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, τραγούδι

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι

Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο, τραγούδι

Κωνσταντίνα Καλκάνη: χορός

Αναστασία Δρούγα: χορός

Τιμή εισιτηρίου: 15€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/encardia-tarantella-party/

Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21.30Ι Πάνος Μπίρμπας & Irini Qn “Mixtape Live”

Ο Πάνος Μπίρμπας και η Irini Qn παρουσιάζουν ένα “mixtape” γεμάτο συναίσθημα, μνήμες και προσωπικές ιστορίες. Σε μια οικεία και εξομολογητική ατμόσφαιρα, οι δύο καλλιτέχνες συνδυάζουν τις φωνές τους με ακουστική κιθάρα και ηλεκτρικό πιάνο, ερμηνεύοντας δικά τους τραγούδια σε λιτές και αυθεντικές εκδοχές, ενώ παρουσιάζουν και νέες, ακυκλοφόρητες συνθέσεις.

Στο δεύτερο μέρος, μοιράζονται αγαπημένα τραγούδια και επιρροές που σημάδεψαν τη μουσική τους ταυτότητα, από τη μιλένιαλ εφηβεία τους έως διαχρονικές μελωδίες της συλλογικής μνήμης.

Ι nfo

Πάνος Μπίρμπας: φωνή,κιθάρα

Irini Qn: φωνή, πιάνο

Τιμή εισιτηρίου: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panos-mpirmpas-irini-qn-mixtape-live

Kυριακή 23 Νοεμβρίου στις 20.00 Ι Μάρθα Μαυροειδή: «Σμάρι»

«Νυχτερινή πτήση»

Το μουσικό σύνολο «Σμάρι» παρουσιάζει τη «Νυχτερινή πτήση», μια μυσταγωγική συναυλία που ταξιδεύει στα μουσικά τοπία της Ανατολικής Μεσογείου. Το εξαμελές σύνολο δημιουργεί μια μικρή ορχήστρα δωματίου με συνδυασμό παραδοσιακών και κλασικών οργάνων, αντλώντας έμπνευση από την ελληνική, αραβοπερσική και κλασική μουσική παράδοση.

Μελωδίες που ακολουθούν την τροπικότητα της Ανατολικής Μεσογείου συνυπάρχουν με σύγχρονη αρμονία και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας μια μοναδική ηχητική εμπειρία. Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς θεσμούς και φεστιβάλ, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ι nfo

Χάρης Λαμπράκης: νέυ

Νίκος Παραουλάκης: νέυ

Μάρθα Μαυροειδή: φωνή

Στρατής Ψαραδέλλης: λύρα

Γιώργος Ταμιωλάκης: τσέλο

Γιώργος Βεντουρής: κοντραμπάσο

Τιμή εισιτηρίου: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/martha-mauroeidi-smari-nyxterini-ptisi

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram