Η 37η Εβδομάδα Μόδας, Athens Fashion Week, επέστρεψε δυναμικά με ένα ανεπανάληπτο fashion show του επιτυχημένου σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου, σε μία ιδιαίτερη και πρωτότυπη τοποθεσία στο Μαρούσι, στο Telekom Center Athens. Το εντυπωσιακό show του πάντοτε ευρηματικού Πάρη Βαλταδώρου είχε την ονομασία “11:11” δηλώνοντας έτσι και την ιδιαίτερη ημερομηνία που έλαβε χώρα.

Με κυρίαρχο στοιχείο το παιχνίδι με τα υφάσματα, τα χρώματα και τις εντυπωσιακές λάμψεις, ο Πάρης Βαλταδώρος παρουσίασε τη συλλογή “11:11” που συνδύαζε την υψηλή αισθητική με τη θηλυκότητα, δίνοντας έτσι ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. Πλήθος επωνύμων, influencers, fashion editors, δημοσιογράφων και προσώπων της Αθηναϊκής (και όχι μόνο) σόου μπιζ έδωσαν το παρόν και να χειροκροτούν με ενθουσιασμό.

Το σύγχρονο glass floor κατά τη διάρκεια του show “έντυσε” τις ευρηματικές δημιουργίες του σχεδιαστή σε ένα υπέροχο σκηνικό, συνδυάζοντας την καινοτομία, & την κομψότητα με τη λάμψη.

Πολλοί επώνυμοι ήταν που τίμησαν με την παρουσία τους το λαμπερό show του Πάρη Βαλταδώρου, της 1ης ημέρας της 37ης Εβδομάδας Μόδας, όπως: Λάκης Γαβαλάς, Πέγκυ Ζήνα, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Ιωάννα Σουλιώτη, η Μαρίνα Λαμπροπούλου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Μοιραράκη, Ευη Φραγκάκη, Ειρήνη Νικολοπούλου, Shaya, κ.ά.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected]. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ταλαντούχους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν το ντεμπούτο τους ως ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming της glomex, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites.

New Designers Awards by Skip. Το υγρό απορρυπαντικό Skip Wonder wash που αγαπά τις γρήγορες πλύσεις, καθαρίζει σε βάθος ακόμα και στον σύντομο κύκλο των 15 λεπτών, εξαφανίζει τις οσμές και χαρίζει ασυναγώνιστη φρεσκάδα με 3 μοναδικά αρώματα. Με αυτή την ξεχωριστή φρεσκάδα και λάμψη έρχεται να στηρίξει τους νέους σχεδιαστές που πρόκειται να διαγωνιστούν στα New Designers Awards.

Η DIMAND, ελληνική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στις αστικές αναπλάσεις, στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων γραφείων, logistics και έργων μικτών χρήσεων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα της αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο Πύργος Πειραιά, το Μινιόν, η ανάπλαση της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, το PwC και το Kaizen Campus.

Στους μεγάλους χορηγούς, βρίσκεται και η PIRAEUS TOWER Α.Ε., που αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου DIMAND, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της PRODEA Investments. Ο Πύργος Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας και ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας, φωταγωγήθηκε με το λογότυπο της Εβδομάδας Μόδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης,

Το νέο Fiat 600 φέρνει την ιταλική αναβάθμιση καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 100 λόγοι για να εξερευνήσετε την Ιταλική Dolcevita, και να απολαύσετε μια εκπληκτική οδηγική εμπειρία. Ό,τι καλύτερο από πλευράς γούστου, στυλ, άνεσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.

Η Theometrics Global είναι επίσης χορηγός της διοργάνωσης. Μέσα από το κίνημα Operation PAME (Πάμε – “Let’s Go!”), η πρωτοβουλία αυτή προσκαλεί Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της ενότητας, της αριστείας και της δημιουργικότητας, συνδέοντας τη μόδα με το Φως του Αληθινού (True Light) — το φως της δημιουργίας και της χάρης. Ένα έργο που ενώνει τη μόδα με το φως της δημιουργίας, την ελληνική κληρονομιά και το όραμα μιας νέας γενιάς των Olympic Angels by THEO , επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ομορφιάς μέσα από τις πέντε θεϊκές ανθρώπινες αρετές: Σῶμα (Σώμα/Ομορφιά), Νοῦς (Νους/Σοφία), Καρδία (Καρδιά/Συμπόνια), Πνεῦμα (Πνεύμα/Έμπνευση), και Σκοπός (Σκοπός/Όραμα). Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του lifestyle οράματος μας, το TheaMou και MeaDea by THEO στηρίζουν Έλληνες σχεδιαστές, τεχνίτες και βιώσιμα brands, ενδυναμώνοντας τα νέα ταλέντα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από συνεργασίες και μελλοντικές συμπράξεις, ο στόχος είναι να αναδείξουμε την ελληνική αριστεία μέσα από τη μόδα, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Η φλόγα αυτής της έμπνευσης συνεχίζει το ταξίδι της από την Ολυμπία στην Αθήνα και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες το 2028, μεταφέροντας ένα απλό αλλά αιώνιο μήνυμα, το φως της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο St George Lycabettus Lifestyle Hotel, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design που θα φιλοξενήσει το Launch Event της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week.

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που είναι Official Make Up Sponsor και επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων, το Design Art Academy που έχει αναλάβει το hairstyling και η σχολή PANSiK fashion school.

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora, η Hilight, η Ledim, η Minoan water, η Maria Dretaki και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

