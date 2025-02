Φένια Παπαδόδημα «WOMEN’s prayers» Jazz & Heritage of the World HALF NOTE

Φένια Παπαδόδημα «WOMEN’s prayers» Jazz & Heritage of the World HALF NOTE

Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 21.30

Ένα αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές που άλλαξαν τον κόσμο

Μετά από τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες εμφανίσεις στο Half Note, η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει την Τετάρτη 12 Μαρτίου, με τη συναυλία «Women’s Prayers», για να ζωντανέψει “φωνές των γυναικών” του κόσμου. Μαζί με τους κορυφαίους μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Γιώργο Παλαμιώτη, Γιάννη Κιριμκιρίδη και Παναγιώτη Κωστόπουλο, δημιουργεί μια μοναδική Jazz & Heritage of the World μπάντα, μια μουσική εμπειρία, όπου διαφορετικές παραδόσεις ενώνονται και επαναπροσδιορίζονται.

Εμπνευσμένη από φωνές και ζωές γυναικών που η ίδια γνώρισε μέσα από ρόλους που έπαιξε στο θέατρο, τη Frida Kahlo, τη BillieHoliday, τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την Edith Piaf, τη Μαρία Πολυδούρη, αλλά και την προσωπική της γνωριμία με την Jeanne Moreau, γράφει δικά της τραγούδια και αντλεί υλικό από σημαντικές ερμηνεύτριες: Billie Holiday, Nina Simone, Ρόζα Εσκενάζυ, Sheila Chandra, Esther Lamandier, Μαρίκα Παπαγκίκα, Edith Piaf, Ellis Regina. Ένα αφιέρωμα σε γυναίκες που υπήρξαν δημιουργοί, ποιήτριες, ζωγράφοι ηθοποιοί, τραγουδίστριες, και που κυριολεκτικά άλλαξαν τον κόσμο αλλάζοντας τη θέση της γυναίκας μέσα σ’ αυτόν.

Ιδιαίτερα επηρεασμένη από την πρωτοπόρο vocalist Dee DeeBridgewater και το ιδιαίτερο ρεύμα της Jazz & Heritage, παντρεύει την Αφροαμερικανική και Αφροβραζιλιάνικη μουσική με την Ευρωπαϊκή, Ελληνική, Σεφαραδίτικη, Ανατολική και Ινδική παράδοση. Το ρεπερτόριο της συναυλίας περιλαμβάνει ακόμη συνθέσεις εμβληματικών δημιουργών, όπως οι Antônio Carlos Jobim, Michel Legrand, Guillermo Portabales, Manuel de Falla, Μίκης Θεοδωράκης και Βασίλης Τσιτσάνης, ερμηνευμένες μέσα από μια σύγχρονη, jazz αυτοσχεδιαστική προσέγγιση.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια έμειναν στην ιστορία γιατί ταρακούνησαν πλήθη ανθρώπων μέσα στις δεκαετίες, άλλαξαν τη θέση της γυναίκας στο στερέωμα, μίλησαν για τους κρυφούς πόνους της, και κυρίως της έδωσαν την ευκαιρία να σκέφτεται, να υπάρχει σαν δημιουργός, να έχει λόγο με σάρκα και οστά, τραγούδια – προσευχές που χτύπησαν γερά τον ρατσισμό, που έδωσαν ορίζοντα ελευθερίας, απελευθέρωσης από πολλά δεσμά, κρυφά και φανερά. Prayers of WOMEN all over the world.

Φένια Παπαδόδημα: φωνή

Γιάννης Κιριμκιρίδης: πιάνο

Αντρέας Πολυζογώπουλος: τρομπέτα

Γιώργος Παλαμιώτης: μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος: τύμπανα

Φωτογραφίες: Ελευθερία Νικολαίδου

Σχεδιασμός Αφίσας: Sugatank -Γιάννης Ρουμπάνης

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημ/νια: Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 21.30

Προπώληση εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fenia-papadodima-womens-prayers/

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 Ι www.halfnote.gr

