Με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα να ξεκινούν σε λιγότερο από 100 ημέρες, ο ενθουσιασμός για τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού μεγαλώνει. Για όσους δεν θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στις εξέδρες, η παρακολούθηση και η υποστήριξη των αγαπημένων τους αθλητών από την άνεση του σπιτιού αποτελεί την επόμενη καλύτερη εμπειρία.

Ως Επίσημος Παγκόσμιος Χορηγός των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις κατηγορίες Οικιακής Ψυχαγωγίας και Οικιακών Συσκευών, καθώς και Επίσημος Χορηγός Τηλεοράσεων, η TCL φέρνει το Ολυμπιακό Πνεύμα πιο κοντά από ποτέ στο κοινό. Με τη νέα σειρά τηλεοράσεων C QD–Mini LED, η εταιρεία προσκαλεί τους θεατές να ζήσουν τη μαγεία των Αγώνων σαν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης, προσφέροντας ανώτερη τεχνολογία, εκπληκτική ποιότητα εικόνας, ρεαλιστική κίνηση, καθηλωτικό ήχο και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.

Επίδοση που συναντά το πάθος



Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης στο σπίτι, η ευκρίνεια, τα ζωντανά χρώματα και η ομαλή κίνηση χωρίς περισπασμούς είναι απαραίτητα. Οι τηλεοράσεις QD–Mini LED της σειράς C της TCL έχουν σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν μια ρεαλιστική εικόνα, ομαλή κίνηση και καθηλωτικό ήχο, ώστε κάθε άλμα στο σκι, αγώνας curling ή στιγμή απονομής μεταλλίου να μοιάζει ζωντανή και συναρπαστική.

Η C6K είναι η ιδανική επιλογή για οικογένειες που θέλουν να αναβαθμίσουν την τηλεόρασή τους από παλαιότερο μοντέλο LED. Ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση ανάλογα με τον φωτισμό του χώρου, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινη λεπτομέρεια είτε παρακολουθούν έναν αγώνα νωρίς το πρωί είτε μια τελετή αργά το βράδυ. Το ενσωματωμένο ηχοσύστημα Onkyo 2.1 Hi–Fi γεμίζει τον χώρο με καθαρό, ισορροπημένο ήχο — χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ηχεία.

Η C7K με οθόνη 144Hz, δηλαδή ανανέωση της εικόνας 144 φορές το δευτερόλεπτο, προσφέρει εξαιρετικά ομαλή και φυσική κίνηση. Εξαλείφει οποιαδήποτε ασάφεια κατά τη διάρκεια γρήγορων κινήσεων της κάμερας ή της ταχύτητας των αθλητών, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε δευτερόλεπτο της δράσης με απόλυτη καθαρότητα.

Οι τηλεοράσεις C8K και C9K αναβαθμίζουν την εμπειρία θέασης στο σπίτι, ξεκινώντας από τον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό ZeroBorder, που ελαχιστοποιεί τα μαύρα περιθώρια στην οθόνη και αυξάνει την screen-to-body αναλογία, δημιουργώντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία. Με την υπογραφή της Bang & Olufsen*, οι θεατές απολαμβάνουν πλούσιο, ‘γεμάτο’ ήχο, αποτυπώνοντας κάθε λεπτομέρεια και φέρνοντάς τους πιο κοντά στη δράση.

Η C8K διατηρεί την ευκρίνεια και τα χρώματα ζωντανά σε σκηνές γρήγορης δράσης, ενώ η κορυφαία C9K διαθέτει έως και 5.000 ζώνες τοπικού φωτισμού (dimming zones), που ελέγχουν με ακρίβεια τη φωτεινότητα και τις σκιές. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτεινές ‘περιοχές’ —όπως το χιόνι ή τα φώτα των σταδίων— διατηρούν τη λεπτομέρειά τους, ενώ οι πιο σκοτεινές σκηνές παραμένουν βαθιές και ρεαλιστικές. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή, ρεαλιστική εικόνα που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή — ιδανική για τους θεατές που θέλουν να μοιράζονται κάθε λεπτό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026.

* Το audio Bang & Olufsen είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα μεγέθη και μοντέλα της σειράς C.