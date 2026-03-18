Ένας νέος γαστρονομικός προορισμός άνοιξε τις πόρτες του στην Κηφισιά. Το FOU φέρνει μια σύγχρονη προσέγγιση στην καθημερινή απόλαυση του ψωμιού, του καφέ και των χειροποίητων γλυκών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αυθεντική αρτοποιία, οι ποιοτικές πρώτες ύλες και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Το νέο εγχείρημα παντρεύει τη φιλοσοφία μιας σύγχρονης boulangerie με την ποιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν τη γαστρονομική υπογραφή της Begnis Catering.

Το όνομα FOU δεν είναι τυχαίο. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη που σημαίνει «τρελός» και εκφράζει το πάθος των ανθρώπων για αυτό που κάνουν. Μια «γλυκιά τρέλα» για το καλό ψωμί, τις σωστές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

Στην καρδιά του FOU βρίσκεται το ψωμί. Το προζυμένιο ψωμί του καταστήματος ωριμάζει αργά για έως και 48 ώρες, ακολουθώντας παραδοσιακές τεχνικές αρτοποιίας. Η φυσική ζύμωση αναδεικνύει τα αρώματα των σιτηρών, δημιουργεί βαθιά γεύση και χαρίζει μια μοναδική υφή. Φτιαγμένο με φυσικά υλικά και υπομονή, είναι ένα ψωμί αυθεντικό, γευστικό και πιο εύπεπτο, ένα ψωμί που επαναφέρει την τέχνη της παραδοσιακής αρτοποιίας στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο χώρος γεμίζει με αρώματα από φρεσκοψημένες ζύμες, βουτυρένια κρουασάν και αφράτα αρτοποιήματα που ετοιμάζονται καθημερινά στο εργαστήριο του καταστήματος. Στις προθήκες του FOU ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη γευστική εμπειρία: χειροποίητα μπισκότα, κέικ, κουλουράκια, παξιμάδια, βουτήματα, cinnamon rolls, σοκολατάκια, παγωτό και γλυκές δημιουργίες, όλα φτιαγμένα με επιλεγμένες πρώτες ύλες.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι χειροποίητες πίτες με φύλλο που ανοίγεται καθημερινά, αλλά και τα φρέσκα σάντουιτς, ιδανικά για ένα απολαυστικό πρωινό ή ένα γρήγορο γεύμα μέσα στη μέρα. Ο καφές αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας. Στο FOU επιλέγονται καφέδες από μικρές φάρμες περιορισμένης παραγωγής, που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε ποικιλίας και προσφέρουν μια ποιοτική αλλά ταυτόχρονα καθημερινή εμπειρία καφέ. Έτσι, η στάση για καφέ γίνεται μια μικρή καθημερινή ιεροτελεστία.

Ο χώρος του καταστήματος αποπνέει σύγχρονη κομψότητα. Ο μίνιμαλ σχεδιασμός, με ζεστούς τόνους ξύλου, λευκές μαρμάρινες επιφάνειες και διακριτικό φωτισμό, δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον που θυμίζει μοντέρνες ευρωπαϊκές boulangeries.

Το FOU φιλοδοξεί να γίνει μια νέα καθημερινή στάση στην Κηφισιά: ένα μέρος όπου η υψηλή ποιότητα συναντά την απλότητα της καθημερινότητας. Ένα premium προϊόν που παραμένει προσιτό, μια μικρή καθημερινή πολυτέλεια που απευθύνεται σε όλους για να γίνει μέρος της ρουτίνας της πόλης.

FOU Begnis Bakehome: Τατοΐου 133, Κηφισιά 145 64, τηλ. 210 800 0300.