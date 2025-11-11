Το πολυβραβευμένο La Suite Lounge Rooftop ,γνωστό για την μαγευτική θέα, σας προσκαλεί να υποδεχθείτε τη γιορτινή περίοδο με μια σειρά από ξεχωριστές θεματικές γευστικές εμπειρίες, επιμελημένες από τον Executive Chef, Στέφανο Παπανικολάου

Le Beaujolais Nouveau est arrivé!

Από την Πέμπτη 20 έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ζήστε τη μεγαλύτερη γιορτή του γαλλικού κρασιού, μία από τις πιο χαρούμενες παραδόσεις της γαλλικής κουλτούρας —την άφιξη της νέας σοδειάς του Beaujolais Nouveau.

Απολαύστε ένα γκουρμέ γαλλικό μενού, ειδικά σχεδιασμένο για να αναδεικνύει τις φρέσκες, φρουτώδεις νότες του φημισμένου κρασιού από την περίφημη περιοχή Beaujolais.

Μια εβδομάδα αφιερωμένη στο πνεύμα της γαλλικής γαστρονομίας, που μεταφέρει στην Αθήνα την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού παρισινού μπιστρό — με φόντο τη μαγευτική θέα της πόλης.

Thanksgiving Dinner

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, γιορτάστε μας την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) με ένα παραδοσιακό αμερικανικό δείπνο .Απολαύστε ένα εκλεκτό μενού που περιλαμβάνει την κλασσική κολοκυθόσουπα, ζουμερή γαλοπούλα, και απολαυστική μηλόπιτα.

Μια βραδιά ιδανική για οικογένεια, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα με κομψή ατμόσφαιρα και πανοραμική θέα που αγκαλιάζει ολόκληρη την Αθήνα— δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές.

