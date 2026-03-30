Η άνοιξη θεωρείται η «μυστική εποχή» της Ελλάδας στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Το φως του ήλιου που λαμπυρίζει στο Αιγαίο, οι εξερευνήσεις στην πόλη χωρίς τα πλήθη και μια συναρπαστική ποικιλία γαστρονομικών και πολιτιστικών εμπειριών. Ο Απρίλιος είναι ο ιδανικός μήνας για να ζήσει κανείς τη μαγεία της εποχής, από παραδοσιακά γεύματα σε ταβέρνες μέχρι αξέχαστες οικογενειακές δραστηριότητες, σε δύο μεγάλα εορταστικά σαββατοκύριακα του Πάσχα (Καθολικό και Ορθόδοξο).

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους του ελληνικού εορτολογίου, όπου η πίστη, η παράδοση, η γαστρονομία και η οικογενειακή θαλπωρή έρχονται στο προσκήνιο, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία. Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου έως τη Δευτέρα 13 Απριλίου, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens η έμφαση δίνεται στη συνάντηση των ανθρώπων, συνδυάζοντας μια ιδανική απόδραση δίπλα στη θάλασσα με εμπειρίες πόλης. Περιτριγυρισμένο από πεύκα και μόλις 30 λεπτά από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το παραθαλάσσιο αυτό καταφύγιο –Νο 17 στα World’s 50 Best Hotels– αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια πολιτιστική ανοιξιάτικη απόδραση.

Πασχαλινή γαστρονομία

Στο επίκεντρο του πασχαλινού προγράμματος του ξενοδοχείου βρίσκεται το κυριακάτικο γεύμα στην παραθαλάσσια Taverna 37, υπό την επιμέλεια του σεφ Αλέξανδρου Κοσκινά και του Executive Chef Απόστολου Δήμου. Διαθέσιμο από τη 1:00 μ.μ. την Κυριακή του Ορθόδοξου Πάσχα, 12 Απριλίου, το μενού περιλαμβάνει τρυφερό αρνί στο φούρνο, παραδοσιακό κοκορέτσι και μια επιλογή κλασικών γλυκών. Η ζεστή αίσθηση της κοινότητας καθιστά αυτή την εμπειρία αξέχαστη συνδυάζοντας την παράδοση με εκλεπτυσμένη γαστρονομία.

Άλλες ξεχωριστές στιγμές στην Taverna 37 περιλαμβάνουν τα signature πιάτα ψαριού την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου), καθώς και ζεστή μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου). Εξίσου συμβολικά είναι τα κόκκινα αυγά, ενώ οι οικογένειες προσκαλούνται να τα βάψουν και να τα τσουγκρίσουν μαζί, προσθέτοντας ένα διαχρονικό πασχαλινό έθιμο στο τραπέζι.

Η ιταλική τρατορία Mercato θα σερβίρει επίσης μαγειρίτσα στις 11 Απριλίου, καθώς και τσουρέκι στο πρωινό από τη Μεγάλη Πέμπτη. Το κυριακάτικο brunch του Mercato, τόσο για το Καθολικό όσο και για το Ορθόδοξο Πάσχα (5 και 12 Απριλίου), θα αναδείξει μια απολαυστική ποικιλία φρέσκων και ζωηρών γεύσεων.

Γαστρονομική δημιουργία από τον Executive Pastry Chef Μιχάλη Χατζηκαλημέρη

Η κληρονομιά και η παράδοση εμπνέουν και το φετινό πασχαλινό αυγό του ξενοδοχείου. Δημιουργία του Executive Pastry Chef Μιχάλη Χατζηκαλημέρη, το πασχαλινό αυγό εμπνέεται από την αρχαία Ελλάδα και έχει σχήμα αρχαίου ελληνικού αμφορέα, του κομψού αγγείου μεταφοράς κρασιού, λαδιού και σιτηρών.

Φτιαγμένο στο χέρι από μαύρη σοκολάτα, το αυγό περιέχει πλούσια γέμιση από καραμέλα φουντουκιού με αλάτι, καραμελωμένη λευκή σοκολάτα, τραγανή γκοφρέτα και καραμελωμένα φουντούκια. Ένα εκλεπτυσμένο πασχαλινό δώρο, διαθέσιμο προς αγορά στο Astron από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, στην τιμή των 55 ευρώ.

Το Astron γιορτάζει την εποχή της απόλαυσης με μια ποικιλία γλυκών με την υπογραφή του Μιχάλη Χατζηκαλημέρη που εντυπωσιάζουν τόσο οπτικά όσο και γευστικά. Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζουν η Chocolate Palette με διπλή κρέμα σοκολάτας και τραγανή βάση φουντουκιού, καθώς και τα εκλεπτυσμένα choux με καραμέλα στο Saint Honore Vanilla Caramel. Πολύχρωμα αυγά αποτελούν την ιδανική πασχαλινή έκπληξη για μικρούς και μεγάλους.

Για να ζήσετε την εμπειρία της παράδοσης, της γεύσης και της συντροφικότητας στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, καλέστε στο +30 210 890 1000 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.