Georgios Tsolis Τrio στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Σάββατο 31 Μαΐου

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται στη σκηνή του τον διακεκριμένο πιανίστα και συνθέτη Γεώργιο Τσώλη και το trio του, για μία ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στις προσωπικές του δημιουργίες. Το Σάββατο 31 Μαΐου στις 22.30 μια βραδιά με επίκεντρο τη σύγχρονη jazz και τον συλλογικό αυτοσχεδιασμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα από τα τέσσερα προσωπικά του άλμπουμ: “On the Way” (2012), “Walk in the Line” (2019), “Back Home” (2020) και “Methexis” (2023), συνθέσεις που αποτυπώνουν τη βαθιά του σχέση με τον αυτοσχεδιασμό, την αλληλεπίδραση και την πνευματικότητα της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Ο Γεώργιος Τσώλης, έχει μακρά πορεία στη διεθνή jazz σκηνή. Με σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και συνεργασίες με διεθνούς φήμης μουσικούς όπως οι Heijn Van der Geyn, John Ruocco, Ronnie Cuber και Marc Copland, αποτελεί μία από τις πιο ώριμες και ενδιαφέρουσες παρουσίες της ευρωπαϊκής jazz.

Η συναυλία του trio προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία μουσικής διάδρασης, συνδυάζοντας την ένταση του αυτοσχεδιασμού με τη λυρικότητα της σύνθεσης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει έργα που γεφυρώνουν τη jazz με τη σύγχρονη κλασική μουσική, σε μία παράσταση που αναδεικνύει τη διαρκή εξέλιξη του μουσικού λόγου.

Info

Γεώργιος Τσώλης: πιάνο, συνθέσεις

Γιώργος Ρούλος: κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης: τύμπανα

Hμ/νια: Σάββατο 31 Μαΐου στις 22.30

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/georgios-tsolis-trio/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram