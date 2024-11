Στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου, για 3η χρονιά, τα Urban Alchemies parties ενώνουν 13 από τα πιο εμβληματικά bar της Αθήνας με κορυφαίους bartenders από το εξωτερικό, και καλούν το Αθηναϊκό κοινό σε 22 μοναδικά events γεμάτα μουσική και καινοτόμα cocktails!

Για τρεις μέρες, ο παλμός της Αθηναϊκής bartending σκηνής θα χτυπάει στον ρυθμό των Urban Alchemies parties σε 13 κορυφαία bars του κέντρου, με πρωταγωνιστές πάντα την Belvedere Vodka, την Jose Cuervo Tequila και το Hendrick’s Gin.

Για μια ακόμη χρονιά, το Urban Alchemies ενώνει την αθηναϊκή bartending σκηνή με μερικά από τα πιο φημισμένα bar παγκοσμίως. Λονδίνο, Λισαβόνα, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη, Βερολίνο και Ζυρίχη, είναι μερικές μόνο από τις πόλεις από όπου θα ταξιδέψουν ταλαντούχοι bartenders, με σκοπό να δημιουργήσουν μοναδικά cocktails που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς!

Είστε έτοιμοι για 3 ημέρες, γεμάτες αξέχαστα parties, μοναδικά dj sets και φυσικά εκλεπτυσμένα cocktails από τους πρωταγωνιστές της νυχτερινής ζωής Belvedere Vodka, Jose Cuervo Tequila και Hendrick’s Gin.

Βρείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα των Urban Alchemies parties & save the dates για ένα μοναδικό 3ήμερο!

Δευτέρα 04/11

Αθηναϊκή Ταράτσα –Ηendrick’s Gin cocktails by Wax On, Berlin

Couleur Locale – Belvedere Vodka cocktails by Paris Society, Paris

Amber – Jose Cuervo Tequila cocktails by Lary, Brussels

Bartesera – Ηendrick’s Gin cocktails by Late Bloomers, Zurich

The Bar in Front of the Bar – Ηendrick’s Gin cocktails by Jigger & Pony, Singapore

Tρίτη 05/11

Στοά – Belvedere Vodka DJ set by DJ Frankie LLuc

Six Dogs – Jose Cuervo Tequila cocktails by La Punta, Rome

Contrabando – Ηendrick’s Gin cocktails by Bad Company 1920, Madrid

Tekila – Jose Cuervo Tequila cocktails by Mezcalito, London

Bartesera – Ηendrick’s Gin cocktails by Green Door, Berlin

Rude Lord – Jose Cuervo Tequila cocktails by Berkeley Blue Bar, London

The Bar in Front of the Bar – Belvedere Vodka cocktails by Paradiso, Barcelona

Rumble in the jungle – Belvedere Vodka cocktails by Mirror bar, Bratislava & Red Frog bar, Lisbon

Dal Professore – Ηendrick’s Gin cocktails by Bar Les Ambassadeurs, Paris

Tετάρτη 06/11

Στοά – Belvedere Vodka DJ set by DJ Nick Jojo

Ηated – Belvedere Vodka DJ set by DJ Frankie LLuc

Six Dogs – Jose Cuervo Tequila cocktails by Millie Tang, Australia

Couleur Locale – Belvedere Vodka cocktails by MurderInc., London

Tekila- Jose Cuervo Tequila cocktails by Vivi le Serre, Rome & DJ set by DJ/ producer Chris Child

Bartesera – Ηendrick’s Gin cocktails by Arts Bar- St. Regis Venice, Venice

Rude Lord – Jose Cuervo Tequila cocktails by Harrison 1993, Madrid

Upupa Epops – Ηendrick’s Gin cocktails by Little Red Door, Paris