Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη

Η παγκόσμια αυτή δράση της Technogym, «Let’s Move & Donate Food», αποτελεί μέρος του κοινωνικού σκοπού της εταιρείας «Let’s Move for a Better World». Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη δική τους υγεία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν ουσιαστικά στη ζωή άλλων.

Εδώ και δεκαετίες, η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, αναδεικνύει τη σωματική άσκηση ως ένα ισχυρό μέσο πρόληψης και διατήρησης της υγείας. Σε έναν κόσμο όπου ο καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνεται συνεχώς, η Technogym προωθεί έναν πιο ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, όπου η άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της καθημερινότητας. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου οι υπέρβαροι άνθρωποι είναι περισσότεροι από τους υποσιτιζόμενους, η καμπάνια βασίζεται στην ιδέα του «Let’s Move & Donate Food»: μετατρέποντας τις «περιττές» θερμίδες που πρέπει να καούν σε «πολύτιμες» θερμίδες που προσφέρονται σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Λάβε μέρος στην καμπάνια «Let’s Move & Donate Food» έως τις 27 Μαρτίου, κατάγραψε τα MOVEs σου — τη μονάδα μέτρησης της Technogym για την κίνηση — και δημιούργησε πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο: για κάθε 2.000 MOVEs που συγκεντρώνονται από τους συμμετέχοντες, η Technogym δωρίζει το ισοδύναμο ενός σχολικού γεύματος σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη, σε συνεργασία με το UN World Food Programme.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσφορά συνολικά 1 εκατομμυρίου σχολικών γευμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Technogym, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία μιας πιο υγιούς και βιώσιμης κοινωνίας.

Η καμπάνια αξιοποιεί το connected οικοσύστημα της Technogym, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κινούνται περισσότερο και πιο συχνά. Μπορείς να συμμετέχεις εύκολα κατεβάζοντας το Technogym App ή προπονούμενος σε έναν χώρο άσκησης — είτε πρόκειται για γυμναστήριο, ξενοδοχείο ή εταιρικό wellness center— συνδεόμενος στον εξοπλισμό Technogym.

Κάθε προπόνηση μετράει: κατάγραψε τη δραστηριότητά σου, συγκέντρωσε MOVEs και σύμβαλλε σε μια παγκόσμια προσπάθεια. Όσο περισσότερο κινείσαι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπός σου. Μαζί, κάθε κίνηση μετράει για έναν πιο υγιή και συμπεριληπτικό κόσμο!

Πώς μπορείς να συμμετέχεις;

Για να λάβεις μέρος στο Let’s Move & Donate Food, βεβαιώσου ότι είσαι συνδεδεμένος με το Technogym ID σου — είτε σε εξοπλισμό Technogym είτε μέσω του Technogym App.

Προσκάλεσε τους φίλους σου να κατεβάσουν το Technogym App και να δημιουργήσουν λογαριασμό

Μπες στην ενότητα Challenges της εφαρμογής και επίλεξε το “Let’s Move & Donate Food”

Συνδέσου στον εξοπλισμό Technogym όταν προπονείσαι ή χρησιμοποίησε heart rate monitor ή GPS tracker ώστε να καταγράφεται η δραστηριότητά σου

