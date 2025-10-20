Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ο δεξιοτέχνης λαουτίστας από την Κρήτη, Γιώργης Μανωλάκης, ανεβαίνει στη σκηνή του THEATRE OF THE NO, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 21.30, για μια μοναδική βραδιά όπου η παραδοσιακή κρητική μουσική συναντά τον αυτοσχεδιασμό και τις σύγχρονες μουσικές εξερευνήσεις.

Το πρόγραμμα της βραδιάς αναμένεται πλούσιο και πολυδιάστατο, με προσωπικές συνθέσεις του Μανωλάκη, παραδοσιακή κρητική μουσική, αλλά και ηλεκτρικούς ήχους από τα projects «Couleur Locale» και «Νέφαλο». Παράλληλα, θα ακουστούν μουσικά στοιχεία που φέρνουν στο νου τον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη.

Στη σκηνή, ο Γιώργης Μανωλάκης θα πλαισιώνεται από τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη στα τύμπανα και τον Δημήτρη Τσεκούρα στο κοντραμπάσο, προσφέροντας μια εκρηκτική μουσική εμπειρία.

Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε μέσα σε μια μουσική οικογένεια και από τα οκτώ του χρόνια μαθήτευσε δίπλα στον πατέρα του, Κώστα Μανωλάκη, δεξιοτέχνη στη λύρα και το λαούτο. Η πρώτη του σημαντική δημόσια παρουσία έγινε με τους Χαΐνηδες, ανοίγοντας τον δρόμο για συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η συνεργασία του με τον Ross Daly συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2009 κυκλοφόρησε την πρώτη προσωπική δισκογραφική του δουλειά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της σύγχρονης κρητικής μουσικής σκηνής.

Ι nfo

Γιώργης Μανωλάκης: λαούτο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης: τύμπανα

Δημήτρης Τσεκούρας: κοντραμπάσο

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Νίκος Φυτάς

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 21.30

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Giorgos Manolakis: Facebook I Instagram I youtube