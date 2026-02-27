Η Semiology, μετατρέπει τη μόδα σε πράξη προσφοράς και, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, υλοποιεί τη δράση «Γυναίκα σημαίνει ΔΥΝΑΜΗ» για τη στήριξη της ΧΕΝ Ελλάδος. Από τις 2 έως και τις 8 Μαρτίου, η Semiology προσφέρει το 10% των εσόδων από τις αγορές στο e–shop www.semiology.gr για την ενίσχυση των δράσεων της Οργάνωσης, μετατρέποντας κάθε αγορά σε μια μικρή αλλά ουσιαστική πράξη στήριξης. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία το ελληνικό fashion brand στέκεται δίπλα στο έργο της ΧΕΝ Ελλάδος που υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνηγορίας, με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Γυναίκα σημαίνει ΔΥΝΑΜΗ» συνδέεται άρρηκτα με τη φιλοσοφία της Semiology, που αναδεικνύει τα σύμβολα και τα νοήματα πίσω από κάθε δημιουργία. Η γυναίκα, ως σύμβολο ανθεκτικότητας, εξέλιξης και έμπνευσης, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας, που αναδεικνύει τη δύναμή της να δημιουργεί, να ξεπερνά και να εμπνέει. H Semiology συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσία, στηρίζοντας έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο ισότιμο για κάθε γυναίκα.

Ανακαλύψτε τη συλλογή της Semiology

και γίνετε μέρος μιας πρωτοβουλίας που στηρίζει τη δύναμη κάθε γυναίκας.

https://semiology.gr