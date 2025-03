«GYPSY JAZZ TRIO» Κωνσταντίνος Μητρόπουλος στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

«GYPSY JAZZ TRIO» Κωνσταντίνος Μητρόπουλος στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Σάββατο 8 Mαρτίου στις 22.30

Ένα αφιέρωμα στον τσιγγάνο κιθαρίστα Django Reinhardt

Το ΤΗΕΑTRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας παρουσιάζει το GYPSY JAZZ TRIO του Κώστα Μητρόπουλου, προσφέροντας μια γνήσια και καθηλωτική jazz εμπειρία.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 22:30, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα σπάνιο αφιέρωμα στον Django Reinhardt και την παράδοση της Manouche Jazz, σε μια βραδιά που υπόσχεται να ταξιδέψει τους λάτρεις της τσιγγάνικης swing μουσικής.

Ο διακεκριμένος κιθαρίστας των Gadjo Dilo δημιουργεί ένα σχήμα εμπνευσμένο από τον θρυλικό Γάλλο τσιγγάνο μουσικό, αναβιώνοντας τον μοναδικό του ήχο με δεξιοτεχνία και δημιουργικότητα. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει, αποτελείται από συνθέσεις και διασκευές που ηχογράφησε ο ίδιος ο Reinhardt, συνδυάζοντας τη ρετρό ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’30 και ’40 με μια φρέσκια και δημιουργική προσέγγιση

Ι NFO

Ημ/νία: Σάββατο 8 Mαρτίου στις 22.30

GYPSY JAZZ TRIO:

Κ. Μητρόπουλος: Κιθάρα

Ηλίας Τσάγκαρης: Κιθάρα

Γ. Ρούλος: Κοντραμπάσο

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Υπ. Επικοινωνίας: Ελευθερία Σακαρέλη

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JlcGA4jee9g

https://www.youtube.com/watch?v=DG6TM_mOBHg

Τιμή Εισιτήριου: 10€

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/konstantinosmitropoulosgypsyjazztrio/

Σημείωση: Το θέατρο προσφέρει επίσης μπαρ με προσιτές τιμές

(μπύρα 3€, ποτά 6-8€).

ΤHETARE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram