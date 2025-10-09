Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο και πολλές εκπλήξεις για τους επισκέπτες συμμετείχε η Coffee Berry στο Athens Coffee Festival, που πραγματοποιήθηκε 27-29 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, παρουσίασε και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Specialty Low Caffeine Coffee Aramosa.

Η Coffee Berry, μια εταιρία με μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στον καφέ, είναι η πρώτη αλυσίδα street café στην Ελλάδα που λανσάρει καφέ με φυσικά χαμηλή περιεκτικότητα καφεΐνης.

O Aramosa, είναι ένας από τους πιο ‘καινοτόμους’ καφέδες της γενιάς του – ένα υβρίδιο Coffea Arabica και Coffea Racemosa, καλλιεργημένο με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την απόδοση υπέροχης γεύσης.

Με τον καφέ Aramosa, η Coffee Berry ανταποκρίνεται για άλλη μια φορά στον παλμό της αγοράς και προσφέρει μια πιο «ελαφριά» επιλογή καφέ με λιγότερη καφεΐνη αλλά χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Ο νέος καφές Aramosa αναμένεται να κυκλοφορήσει σε premium συσκευασία 200g τον Νοέμβριο, σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Coffee Berry.

Παράλληλα στο Athens Coffee Festival, oι επισκέπτες του εντυπωσιακού περιπτέρου της αγαπημένης αλυσίδας καφέ, είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα signature Coffee Berry blends, εξαιρετικής ποιότητας μονοποικιλιακούς καφέδες, ροφήματα σοκολάτας, matcha και πολλά άλλα προϊόντα με μοναδικές γεύσεις.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, υλοποιήθηκε live διαγωνισμός σε συνεργασία με τη Ρενέ Στυλιαρά, με μεγάλη ανταπόκριση και πολλά αναμνηστικά δώρα για τους τυχερούς.

Όλοι οι επισκέπτες του περιπτέρου έλαβαν ως δώρο το πρωτοποριακό Brew Bag, που αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση παρασκευής καφέ φίλτρου, χωρίς μηχανή καφέ, με προμετρημένη δόση αλεσμένου καφέ, σε ατομική συσκευασία! Μια Ιδανική πρόταση για on-the-go στιγμές.

Η συμμετοχή της Coffee Berry στο Athens Coffee Festival επιβραβεύθηκε με τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και των επαγγελματιών, που γνώρισαν τους εκπροσώπους της εταιρίας, συζήτησαν μαζί τους και μοιράστηκαν τα όνειρα τους για κοινό μέλλον.

Η Coffee Berry προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία καφέ, που δεν είναι μόνο προϊόν. Είναι lifestyle!