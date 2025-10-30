Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου | 17:00–20:00
Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, το PLAYMOBIL FunPark μεταμορφώνεται στο πιο χαρούμενα… τρομακτικό μέρος της Αθήνας! Από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν ένα Halloween Party γεμάτο παιχνίδι, μαγεία και γέλια που θα ακουστούν μέχρι τη γειτονιά των φαντασμάτων!
Φορέστε τις αγαπημένες σας στολές και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη απογευματινή περιπέτεια!
Τι σας περιμένει στο Halloween Party:
- Face painting με σχέδια που θα σε μεταμορφώσουν σε ό,τι πιο spooky ή αστείο έχεις φανταστεί!
- Απίθανα παιχνίδια και δράσεις με ανιματέρ που ξέρουν να κάνουν και τα φαντάσματα να γελάνε.
- Μουσική, χορός και happenings, γιατί κανένα Halloween δεν είναι πλήρες χωρίς ένα μικρό ξεσάλωμα!
- Δώρα και εκπλήξεις που θα κάνουν αυτό το party ακόμα πιο συναρπαστικό!
Και φυσικά, ατέλειωτο παιχνίδι στους θεματικούς χώρους του FunPark, όπου τα αμέτρητα αγαπημένα PLAYMOBIL είναι διαθέσιμα για να ζωντανεύουν ιστορίες γεμάτες φαντασία… και μια δόση μαγείας!
Οι γονείς μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους στο Café. αφού ακόμα και οι μεγάλοι χρειάζονται λίγη Halloween διασκέδαση (και μια ανάσα μετά τα “boo!”).
Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, μεταμφιέσεις και PLAYMOBIL ενέργεια σας περιμένει!
