HL/SKIN: Η νέα σειρά περιποίησης της Herbalife παρουσιάστηκε σε ένα μοναδικό K-beauty press event

Η Herbalife παρουσίασε τη νέα σειρά περιποίησης της επιδερμίδας HL/SKIN σε ένα μοναδικό K-beauty press event που πραγματοποιήθηκε στο Sisters στο Ψυχικό, με παρουσία εκπροσώπων των media, beauty editors και δημιουργών περιεχομένου από τον χώρο της ομορφιάς και του wellness.

Τη συζήτηση και την παρουσίαση της σειράς συντόνισε η Βασιλική Καρανζογιάννη, beauty expert, ενώ τη στρατηγική τοποθέτηση και τη συνολική φιλοσοφία της HL/SKIN ανέλυσε η Ναταλία Μελισσινού, Country Director της Herbalife Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της σειράς στο ευρύτερο όραμα της εταιρείας για ολιστική ευεξία και επιστημονικά τεκμηριωμένη περιποίηση της επιδερμίδας.

Η HL/SKIN αποτελεί το νέο κεφάλαιο της Herbalife στη skincare κατηγορία, συνδυάζοντας την επιστημονική τεχνογνωσία της εταιρείας με την προηγμένη κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης. Πρόκειται για μια επιστημονικά σχεδιασμένη σειρά που αναπτύχθηκε για να καλύψει βασικές ανάγκες της σύγχρονης επιδερμίδας, με έμφαση στην ενυδάτωση, τη λάμψη και τη βελτίωση της συνολικής όψης της επιδερμίδας.

Με καθαρές, ειδικά μελετημένες φόρμουλες και επιλεγμένα δραστικά συστατικά, η HL/SKIN προσφέρει μια σύγχρονη και ευχάριστη εμπειρία περιποίησης που εντάσσεται εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα.

Δήλωση Ναταλίας Μελισσινού, Country Director Herbalife Ελλάδας

«Η HL/SKIN αποτελεί ένα σημαντικό νέο βήμα για τη Herbalife, επεκτείνοντας τη φιλοσοφία της ολιστικής ευεξίας και στον τομέα της επιδερμίδας. Είναι μια σειρά που συνδυάζει επιστημονικά τεκμηριωμένα συστατικά με την κορεάτικη φιλοσοφία φροντίδας, προσφέροντας μια σύγχρονη και ευχάριστη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιδερμίδας.»

Σχετικά με τη Herbalife

Η Herbalife (NYSE: HLF) είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία υγείας και ευεξίας με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία από το 1980 συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω προϊόντων υψηλής ποιότητας και επιστημονικά τεκμηριωμένης αξίας.

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες μέσω δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, ενώ μέσα από τη συνεχή καινοτομία προωθεί έναν πιο υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά HL/SKIN διατίθεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife, προσφέροντας καθοδήγηση για τη σωστή επιλογή και χρήση των προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.herbalife.com

Τα προϊόντα της σειράς HL / SKIN

Αναζωογονητικό Τζελ Καθαρισμού

Απαλό, αφρώδες τζελ καθαρισμού, εμπνευσμένο από την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης, που καθαρίζει σε βάθος χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Απομακρύνει μακιγιάζ, ρύπους και περίσσεια σμήγματος, αφήνοντας το δέρμα καθαρό, απαλό και ανανεωμένο.

Hero ingredient: Γλυκερίνη – συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και χαρίζει λεία αίσθηση μετά τον καθαρισμό.

Βασικά οφέλη:

Καθαρισμός χωρίς ξηρότητα

Υποστήριξη ανανέωσης επιδερμίδας

Κατάλληλο για όλους τους τύπους

Χωρίς parabens & θειικά άλατα

Περιεκτικότητα: 147 ml

Προτεινόμενη λιανική τιμή: 38,58 €

Ορός με 10% Νιασιναμίδη

Ελαφρύς ορός κορεάτικης φιλοσοφίας που χαρίζει φωτεινότητα, ομοιόμορφο τόνο και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, προσφέροντας υγιή και λαμπερή όψη.

Hero ingredients:

Νιασιναμίδη – βελτιώνει την ομοιομορφία και τη φωτεινότητα

Βιταμίνη Β5 – βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας

Γλυκερίνη – ενισχύει την ενυδάτωση και τον φραγμό

Βασικά οφέλη:

Μείωση ατελειών & σημαδιών γήρανσης

Βελτίωση λείανσης & λάμψης

Ταχείας απορρόφησης με πρακτικό σταγονόμετρο

Χωρίς parabens

Περιεκτικότητα: 30 ml

Προτεινόμενη λιανική τιμή: 57,37 €

Θρεπτική Κρέμα Ματιών

Ταχείας απορρόφησης σύνθεση για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, που ενυδατώνει, λειαίνει και φωτίζει, στοχεύοντας σε λεπτές γραμμές και ξηρότητα.

Hero ingredients:

Αδενοσίνη & Νιασιναμίδη – συμβάλλουν στη μείωση ρυτίδων

Σκουαλάνιο – «κλειδώνει» την υγρασία

Φυσικά έλαια & βούτυρα – θρέψη & άνεση

Βασικά οφέλη:

Ενίσχυση φωτεινότητας

Λεία, ξεκούραστη όψη

Κατάλληλη για χρήση κάτω από μακιγιάζ

Χωρίς parabens

Περιεκτικότητα: 15 ml

Προτεινόμενη λιανική τιμή: 48,45 €

Κρέμα Εντατικής Σύσφιξης

Πλούσια ενυδατική κρέμα κορεάτικης φιλοσοφίας που στοχεύει στις ρυτίδες και ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας σε βάθος, χαρίζοντας πιο λεία και σφριγηλή όψη.

Hero ingredients:

Αδενοσίνη & Νιασιναμίδη – συμβάλλουν στη μείωση ρυτίδων

Βιταμίνη Β5 – ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό & την απαλότητα

Βασικά οφέλη:

Σύσφιξη & ελαστικότητα

Παρατεταμένη ενυδάτωση

Βελούδινη υφή με εύκολη απορρόφηση

Χωρίς parabens

Περιεκτικότητα: 50 ml

Προτεινόμενη λιανική τιμή: 63,75 €

Θρεπτική Λοσιόν Χεριών & Σώματος με 6% Σκουαλάνιο

Ελαφριά ενυδατική λοσιόν που προσφέρει 24ωρη ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή, λεία και άνετη από την πρώτη χρήση.

Hero ingredients:

6% Σκουαλάνιο – μακράς διάρκειας ενυδάτωση

Γλυκερίνη – υποστήριξη υγρασίας & απαλότητας

Βασικά οφέλη:

Άμεση απορρόφηση

Βελούδινη υφή

Χωρίς parabens

Περιεκτικότητα: 147 ml

Προτεινόμενη λιανική τιμή: 28,83 €