Η ανακοίνωση αυτής της καινοτόμας συνεργασίας έρχεται σχεδόν 20 χρόνια μετά την ημέρα που η Stella McCartney και η H&M παρουσίασαν την πρώτη τους συνεργασία, τον Νοέμβριο του 2005 – τη δεύτερη designer συνεργασία στην ιστορία της H&M.

Κατά τη φετινή τελετή των Fashion Awards στο Λονδίνο, την 1η Δεκεμβρίου, οι Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski και Yasmin Wijnaldum εμφανίστηκαν με looks από την επερχόμενη συλλογή Stella McCartney x H&M, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στη συνεργασία.

Η συλλογή, η οποία θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2026, θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα, υπεύθυνα υλικά – πολλά από τα οποία είναι ανακυκλωμένα – παρουσιάζοντας εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα συμβατικά υφάσματα και textiles. Η συλλογή αναδεικνύει, επίσης, το μοναδικό design DNA της McCartney, με signature γραμμές, iconic σιλουέτες και house codes που προέρχονται από διαφορετικά κεφάλαια της ιστορίας του brand της.

Η νέα αυτή συνεργασία επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία των designer συνεργασιών της H&M, επεκτείνοντας τον διάλογο πέρα από τη δημιουργία μιας συλλογής και δίνοντας έμφαση στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσα από συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και δράση.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός νέου Insights Board – μιας πρωτοβουλίας που συγκεντρώνει διαφορετικές φωνές και οπτικές από τον χώρο της μόδας, με στόχο να καλλιεργήσει έναν ανοιχτό χώρο περιέργειας και ουσιαστικής ακρόασης. Το Insights Board έχει σκοπό να αναζητήσει νέους τρόπους ώστε τα brands – αλλά και ολόκληρος ο κλάδος – να επηρεάσουν και να σχεδιάσουν την αλλαγή, καθώς και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ζώων και τις λύσεις που βασίζονται στην καινοτομία. Στόχος της συνεργασίας, από τη συλλογή έως το Insights Board, είναι ο ουσιαστικός διάλογος, ο εξαιρετικός σχεδιασμός και ένα μακροχρόνιο θετικό αποτύπωμα. Στην καρδιά του οράματος της McCartney και της H&M βρίσκεται η πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα πρέπει να παραμένει ένα θέμα το οποίο ο χώρος της μόδας συζητά με τρόπο που προάγει τη διαφάνεια, τον διάλογο και – πάνω απ’ όλα – την ελπίδα.

«Είμαι ενθουσιασμένη που επανασυνδέομαι με τη H&M, 20 χρόνια μετά την πρώτη μας συνεργασία. Το να επαναφέρω κομμάτια από το αρχείο μού έφερε απίστευτη ενέργεια και χαρά. Η δεύτερη αυτή συνεργασία μοιάζει σαν μια ευκαιρία να δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει στη βιωσιμότητα, στις cruelty–free πρακτικές και στο conscious design – και να παραμείνουμε ειλικρινείς σχετικά με το πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε, μαζί. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που η H&M είναι δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι. Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει μόνο όταν πιέζουμε από μέσα και από έξω, και πάντα πίστευα ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσει ο κλάδος είναι να τον εξελίξουμε από μέσα». – Stella McCartney

«Η Stella είναι πραγματική πρωτοπόρος. Από την αρχή, ανέτρεψε τους κανόνες της μόδας, προτείνοντας μια νέα, απελευθερωμένη θηλυκότητα. Η συλλογή αυτή είναι γεμάτη κομμάτια-κλειδιά που τιμούν αυτή την κληρονομιά. Η ηθική της πυξίδα και η αδιάκοπη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα αποτελούν για εμάς στην H&M πηγή έμπνευσης εδώ και χρόνια, γι’ αυτό και είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε μαζί της σε ένα τόσο φιλόδοξο project». – Ann–Sofie Johansson, H&M

Η συλλογή Stella McCartney x H&M θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα και online την Άνοιξη του 2026.