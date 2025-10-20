Σε μια εποχή όπου τα πρότυπα ομορφιάς και η πίεση της κοινωνίας για τέλειες εικόνες πλήττουν κυρίως τους νέους ανθρώπους, η ΑΝΑΣΑ αποτελεί τον πρώτο και σταθερό σύμμαχο απέναντι στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), με 18 χρόνια ενεργού δράσης, έργου και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.



H ΑΝΑΣΑ γιόρτασε την «ενηλικίωσή» της με την επετειακή της εκδήλωση «18 χρόνια ΑΝΑΣΑ – Δίνω αξία στον Εαυτό μου” και ένα λαμπερό πάρτι – συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Ζάππειο, ανοικτό στο ευρύ κοινό.



Κεντρικό πρόσωπο της εορταστικής βραδιάς ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια Κλαυδία, η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα Πρέσβειρα της ΑΝΑΣΑ, σε μια συνεργασία που σκοπό έχει να εμπνεύσει και να στηρίξει τη νέα γενιά, μέσα από μηνύματα αγάπης, ενθάρρυνσης, αυτοεκτίμησης και αυταξίας και να προωθήσει θετικά πρότυπα σωματικής και ψυχικής υγείας.



Ζέτα Δούκα: Μια νέα εποχή για την ΑΝΑΣΑ

Η Πρόεδρος της ΑΝΑΣΑ, Ζέτα Δούκα, υποδέχτηκε με συγκίνηση το κοινό και μίλησε για τη σημασία της επετείου, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής:



«Η ΑΝΑΣΑ συνεχίζει δυναμικά την αναμφισβήτητη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία με στόχο την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Η “ενηλικίωσή” της σηματοδοτεί της έναρξη μιας νέας εποχής, κατά́ την οποία θα δώσει έμφαση και στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας στον γενικό, αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς».

Απευθυνόμενη στην Κλαυδία, την καλωσόρισε θερμά στην οικογένεια της ΑΝΑΣΑ, λέγοντας: «Έχεις μια χρυσή καρδιά και ένα μυαλό μεγάλο και λαμπερό, που μπορεί να μιλήσει απευθείας στα νεαρότερα άτομα, στα μικρά παιδιά́. Αποτελείς ένα εξαιρετικό πρότυπο, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να πιστεύουμε στον εαυτό μας και την αξία του».



Κλαυδία: Χαίρομαι που μπορώ να επηρεάσω τους νέους να αγαπούν τον εαυτό τους

Η Κλαυδία δήλωσε: «Με τιμάει πολύ το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ για έναν τόσο καλό σκοπό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ, μέσα από αυτό που αγαπώ και μέσα από αυτό που είμαι, να επηρεάσω τον κόσμο και κυρίως τους νέους και τις νέες, να αγαπούν τον εαυτό τους και να κυνηγούν τα όνειρά τους, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ.»

Μουσική, τέχνη και συμμετοχή

Η Κλαυδία, με τη φωτεινή της παρουσία στη σκηνή και την υπέροχη φωνή της, ερμηνεύοντας σύγχρονες επιτυχίες και παραδοσιακά τραγούδια, προσέφερε μοναδικές στιγμές στο κοινό. Αμέσως μετά μίλησε με νέες και νέους, μεταδίδοντας το μήνυμα της ΑΝΑΣΑ.

Οι επετειακές εκδηλώσεις της ΑΝΑΣΑ ξεκίνησαν νωρίτερα το απόγευμα με ένα ξεχωριστό Interactive Art Installation της εικαστικού Caroline Rovithi, σε σχήμα καρδιάς-σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης, που κάλεσε το κοινό να εκφραστεί δημιουργικά, γράφοντας στην επιφάνειά του μηνύματα και ευχές.

Τη μουσική ατμόσφαιρα πλαισίωσαν η τραγουδίστρια Νάγια Δούκα και η μουσικός Διονυσία Γεωργιάδου με το σαξόφωνό της.



Η επετειακή βραδιά ολοκληρώθηκε με χορευτικό party, από την διεθνούς φήμης DJ Xenia Ghali στα decks, κλείνοντας με τον ωραιότερο τρόπο, τον εορτασμό των 18 ετών της ΑΝΑΣΑ.

Επιστημονική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο

Νωρίτερα το πρωί, η ΑΝΑΣΑ πραγματοποίησε στην αίθουσα 5 του Ζαππείου Μεγάρου την επιστημονική της εκδήλωση και συζήτηση με θέμα “Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής & την Ψυχική Υγεία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία”, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας στους τομείς της ψυχικής υγείας και των ΔΠΤ, θεσμικών εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσωπικοτήτων-κοινωνικών προτύπων που ανέδειξαν με τις προσωπικές τους ιστορίες, τη σπουδαιότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η επιστημονική ημερίδα τέλεσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Αθηναίων.



Χορηγοί Στήριξης των Επετειακών Εκδηλώσεων της ΑΝΑΣΑ

Τη διοργάνωση στήριξαν οι Κεντρικοί Χορηγοί DOVE και EΥΔΑΠ.

Το DOVE ως περήφανος Χορηγός της επετειακής εκδήλωσης της ΑΝΑΣΑ, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ψυχική υγεία και την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, ειδικά σε γυναίκες και νεαρά κορίτσια.



Με όραμα ότι η αληθινή ομορφιά πρέπει να είναι πηγή αυτοπεποίθησης και όχι άγχους, το Dove ενώνει τις δυνάμεις του με την ΑΝΑΣΑ, για να ενισχύσει το μήνυμα πως κάθε άτομο αξίζει να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό του, πέρα από τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς.

Στο ίδιο πνεύμα, η μάρκα παρουσιάζει και στην Ελλάδα την παγκόσμια καμπάνια #ChangeTheCompliment, μια πρωτοβουλία που μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τα κομπλιμέντα που κάνουμε στα κορίτσια, δίνοντάς τους περισσότερους λόγους να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και να χτίσουν ισχυρά θεμέλια αυτοπεποίθησης