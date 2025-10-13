Η ΑΝΑΣΑ γιορτάζει 18 χρόνια προσφοράς και σας προσκαλεί στο ANASA Party με live συναυλία της Κλαυδίας

Η ΑΝΑΣΑ, η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για την ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), συμπληρώνει φέτος 18 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή της πορείας της, η ΑΝΑΣΑ διοργανώνει τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση “18 χρόνια ΑΝΑΣΑ – Δίνω αξία στον Εαυτό μου” που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η ΑΝΑΣΑ σας προσκαλεί στον εξωτερικό χώρο της εισόδου του Ζαππείου Μεγάρου.

18.00 – 20.00 στο Interactive Art Installation από την καλλιτέχνη Caroline Rovithi , με live μουσική με τη Νάγια Δούκα στην ερμηνεία και τη Διονυσία Γεωργιάδου στο σαξόφωνο.

στο Interactive Art Installation από την καλλιτέχνη , με live μουσική με τη Νάγια Δούκα στην ερμηνεία και τη Διονυσία Γεωργιάδου στο σαξόφωνο. 20.00 στη live συναυλία της πολυαγαπημένης Κλαυδίας.

Θα ακολουθήσει DJ party με τη διεθνούς φήμης DJ Xenia Ghali στα decks.

Η ΑΝΑΣΑ στέλνει ένα ισχυρό θετικό μήνυμα δύναμης, αγάπης και ενθάρρυνσης της νέας γενιάς, για τη στήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους χορηγούς DOVE (#dove #ChangeTheCompliment) και EΥΔΑΠ για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης καθώς και τους υποστηρικτές.

