«Take Care of What‘s Inside» – η πρωτοβουλία της Answear που εστιάζει στην ψυχική ευημερία και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητα, εστιάζει αυτή τη φορά σε ένα κοινωνικό ζήτημα που συχνά αγνοείται: την ψυχική υγεία των ανδρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι παγκοσμίως, τα ποσοστά ανδρών που αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη σε σύγκριση με τις γυναίκες είναι χαμηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες, αλλά ότι είναι λιγότερο πιθανό να μιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτές.

Μέσα από την πρωτοβουλία της Answear, θίγονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνδρες σε έναν κόσμο που συχνά δεν τους δίνει χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με ειλικρίνεια με αποτέλεσμα να κλείνονται στον εαυτό τους αντί να μιλάνε ανοιχτά για όσα τους απασχολούν. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί άνδρες μαθαίνουν να καταστέλλουν τα συναισθήματά τους – στην καθημερινή ζωή, ο θυμός συχνά καλύπτει τη θλίψη ενώ το χιούμορ είναι ένας τρόπος για να κρύβουν τον φόβο. Οι ψυχολόγοι αποκαλούν αυτό το φαινόμενο «συναισθηματική κάλυψη» – μια στρατηγική επιβίωσης που λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, αλλά οδηγεί σε ψυχική υπερφόρτωση μακροπρόθεσμα.

Η πρωτοβουλία «Take Care of What‘s Inside» είναι για εμάς κάτι περισσότερο από μια απλή εκστρατεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης — είναι μέρος της αποστολής που έχουμε στην Answear να χτίσουμε μια κοινότητα με ενσυναίσθηση. Γι’ αυτό, για ακόμα μία φορά, συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά στη συζήτηση για την ψυχική υγεία, εστιάζοντας αυτή τη φορά στους άνδρες, οι οποίοι πολύ συχνά μένουν μόνοι με τα συναισθήματά τους» σχολιάζει η Anna Szwec, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Answear.

Το «Take Care of What’ s Inside» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2024, εστιάζοντας στο πρόβλημα της υπερδιέγερσης και τους τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισης του, σε συνεργασία με τους έμπειρους ψυχοθεραπευτές της ομάδας Click to Therapy.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://takecare.answear.gr/