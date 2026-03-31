boom bap , δρόμος και μηδενική ανοχή στη βιτρίνα, αλλά και αιχμηρό ήχο που αρνείται να εξημερωθεί

μουσική rap συνάντηση στο Θυμωμένο Πορτραίτο απέναντι στον καθωσπρεπισμό, τον μικροαστισμό και τη σιωπή

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, το Θυμωμένο Πορτραίτο στα Ιωάννινα υποδέχεται την Aorati Skia (aka Σάββας Σιαράβας) για ένα live που δεν έρχεται να χαϊδέψει αυτιά, αλλά να ταρακουνήσει συνειδήσεις. Με λόγο ωμό, ακατάλληλο(;), πολιτικό και βαθιά βιωματικό, o Σάββας ανεβάζει στη σκηνή ένα project που πατάει γερά πάνω στην παράδοση του 90s boom bap, κουβαλώντας ρίμες με κυνισμό, σκοτεινή αλήθεια, αλήτικη ενέργεια και καθαρό αντισυστημικό πρόσημο.

Η Aorati Skia δεν ενδιαφέρεται για την εύκολη εικόνα, ούτε για τη γυαλισμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Οι ιστορίες της βγαίνουν από τον δρόμο, από την ασφυξία της καθημερινότητας, από τις αντιφάσεις μιας γενιάς που μεγάλωσε μέσα στην αβεβαιότητα, την κοινωνική κόπωση, τον μικροαστισμό και τον διάχυτο ρατσισμό. Το υλικό της, είτε μέσα από το «Ρεμάλι της γειτονιάς» είτε μέσα από το «Απόδραση από την απραξία», έχει σαφή πυρήνα: προσωπική μαρτυρία, κοινωνική ένταση και beats που χτυπούν χωρίς φτιασίδι.

Το ντεμπούτο άλμπουμ «Ρεμάλι της γειτονιάς» ήδη ξεχώρισε ως μια δουλειά με χαρακτήρα, γιατί δεν επιδιώκει να γίνει αρεστή σε όλους. Επιλέγει να είναι ευθύ, αιχμηρό και ακατέργαστο. Άλλοτε πιο μελωδικό και άλλοτε πιο επιθετικό, το project της Aorati Skia αρνείται τη δήθεν γυαλάδα και επιστρέφει στην ουσία του rap: ρυθμός, θέση, αλήθεια και σύγκρουση. Πρόκειται για μουσικές προσωπικές ιστορίες που δεν εξωραΐζουν τίποτα· αντίθετα, φωτίζουν μια κουρασμένη κοινωνική συνθήκη με τον μόνο τρόπο που αξίζει στην hip hop κουλτούρα: καθαρά, θαρραλέα και χωρίς υπεκφυγές.

Στο live της 2ης Απριλίου, το κοινό θα ακούσει κομμάτια από τα άλμπουμ «Ρεμάλι της γειτονιάς» και το νεότερο «Απόδραση από την απραξία», μαζί με άλλα επιλεγμένα beats, σε ένα set που φέρει έντονα το αποτύπωμα των Ιωαννίνων. Η «πόλη της βροχής» δεν λειτουργεί εδώ απλώς ως φόντο, αλλά ως ενεργό στοιχείο της αφήγησης: οι δρόμοι, οι ρυθμοί, οι σιωπές και οι εντάσεις της περνούν μέσα στη μουσική και δίνουν στο live έναν αυθεντικό τοπικό παλμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι η δουλειά της έχει ήδη αγκαλιαστεί από το εναλλακτικό και rap κοινό της δυτικής Ελλάδας, ενώ συνεχίζει να χτίζει το δικό της ακροατήριο και εκτός περιφέρειας. Η Aorati Skia εκπροσωπεί εκείνη την πλευρά του ελληνικού rap που δεν ζητά επιβεβαίωση από τη μόδα, γιατί διαθέτει ήδη τα βασικά: ταυτότητα, περιεχόμενο και στάση. Η Aorati Skia δεν παίζει safe — και αυτό φαίνεται στη σκηνή…

Πληροφορίες συναυλίας

Πέμπτη 2 Απριλίου & ώρα 21:00 | Είσοδος: ελεύθερη

ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ | Καποδιστρίου Ιωάννου 20, Ιωάννινα, 45332 | Τηλέφωνο: 2651 068550

Credits

Καλλιτεχνική διεύθυνση, μουσική παραγωγή, στίχοι, ρίμες, ερμηνεία: Αόρατη Σκιά (Σάββας Σιαράβας)

Ακούστε την Aorati Skia σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες