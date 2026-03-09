Με πηγή έμπνευσης την εμβληματική Barbie®, το ελληνικό brand, Project SOMA, παρουσιάζει τη νέα του συνεργασία μαζί της, έπειτα από μήνες δημιουργικής σύμπραξης και προετοιμασίας. Το πρώτο drop της συλλογής είναι πλέον διαθέσιμο, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες των δύο brand, με έμφαση στη γυναικεία ενδυνάμωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα μέσα από τη μόδα και τον πολιτισμό.

Η επίσημη παρουσίαση της συλλογής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Project SOMA Showroom, με εκλεκτούς καλεσμένους, συνεργάτες, δημιουργούς και φίλους των δύο brand που γιόρτασαν το λανσάρισμα αλλά και τον εορτασμό των 67 χρόνων Barbie, ενός brand που υποστηρίζει διαχρονικά και εμπνέει τα κορίτσια να γίνουν ό,τι ονειρεύονται χωρίς όρια και προκαταλήψεις.

«Για μένα, η Barbie δεν ήταν ποτέ απλώς μια κούκλα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, ότι ένα κορίτσι μπορεί να ονειρεύεται ελεύθερα. Θυμάμαι ακόμα το πιο ξεχωριστό δώρο της παιδικής μου ηλικίας. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος και συνήθως απουσίαζε για έξι ή επτά μήνες κάθε φορά. Εκείνα τα Χριστούγεννα όμως ήταν μαζί μας και μου έφερε το υπέροχο Barbie Dream House… το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει ποτέ…Μέσα σε αυτό το σπίτι, η Barbie μπορούσε να γίνει γιατρός, δασκάλα, αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας. Και χωρίς να το καταλάβω, εκεί γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα ότι δε χρειάζεται να επιλέξεις μόνο έναν ρόλο στη ζωή. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα κάτι πολύ απλό: αν εκείνη μπορούσε να γίνει τα πάντα, τότε μπορούσα κι εγώ. Μπορούσα να προσπαθήσω, να αλλάξω και να δημιουργήσω τον δικό μου δρόμο. Σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία με το Project SOMA, νιώθω ότι μια προσωπική μου επιθυμία γίνεται πραγματικότητα. Από το μικρό κορίτσι που παίζει με το Barbie Dream House… στη γυναίκα που χτίζει τα δικά της όνειρα. Για μένα, αυτή είναι η Barbie. Η πρώτη έμπνευση που με έκανε πραγματικά να πιστέψω στον εαυτό μου. Η πρώτη φωνή που μου είπε “Μη φοβάσαι, μπορείς να τα καταφέρεις.”», αναφέρει η Αθηνά Οικονομάκου.

Η συνεργασία αυτή ανέδειξε το κοινό όραμα και τις αξίες των δύο brand για συνεργασία, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση, παρουσιάζοντας μια συλλογή ρούχων σχεδιασμένη για να φοριέται όλη μέρα, χωρίς περιορισμούς, και να επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί όπως πραγματικά νιώθει. Η συλλογή καλύπτει όλα τα μεγέθη, ενισχύοντας στην πράξη την αξία της συμπερίληψης για όλες τις γυναίκες. Είναι διαθέσιμη στο φυσικό κατάστημα και στο e-shop του Project SOMA, καθώς και σε συνεργαζόμενα καταστήματα.

«Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι έπρεπε να περιορίζω τη φαντασία μου. Αλλά η Barbie μου έδειξε το αντίθετο – ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα. Αυτή η συλλογή μιλά σε κάθε γυναίκα που κάποτε φοβόταν να κάνει μεγάλα όνειρα. Τα όνειρα απαιτούν πίστη, δουλειά και υπομονή. Για τη μικρή Μαίρη και τη μικρή Αθηνά, εκείνο το μεγάλο, τρελό όνειρο που είχαν ως κορίτσια, σήμερα έχει πάρει μορφή και έχει γίνει πραγματικότητα. Μαζί, θέλουμε να δείξουμε σε όλους ότι τα μικρά κορίτσια δεν ονειρεύονται απλώς – μεγαλώνουν και ΜΠΟΡΟΥΝ να τα καταφέρουν.» δηλώνει η Μαίρη Συνατσάκη.

Η παλέτα των ροζ, των denim και γαλάζιων αποχρώσεων, τα υφάσματα που επιτρέπουν την κίνηση και τα παιχνιδιάρικα στοιχεία δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε γυναίκα μπορεί να εκφραστεί όπως πραγματικά είναι: girly και δυναμική, ρομαντική και ταυτόχρονα τολμηρή, όλα μαζί, σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Κάθε κομμάτι της συλλογής σχεδιάζεται, τυπώνεται και ράβεται στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ελληνικά υφάσματα και αξεσουάρ, με μη τοξικές βαφές πιστοποιημένες με OEKO-TEX® και εργοστάσια με πιστοποίηση REACH, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη παραγωγή.

Η Barbie x Project SOMA δεν είναι μόνο μια δημιουργική συνεργασία, αλλά και ένα μήνυμα: όταν οι γυναίκες ενώνονται, εμπνέουν, στηρίζουν η μία την άλλη και συνεργάζονται, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Μια συλλογή για όλες τις γυναίκες που ονειρεύονται χωρίς όρια και θέλουν να εκφράσουν τη δύναμή τους και την προσωπικότητα τους μέσα από το στυλ τους.