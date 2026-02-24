Η Barbie συνεργάζεται ξανά με τη διεθνή pop star Kylie Minogue, παρουσιάζοντας μια συλλεκτική Barbie Signature κούκλα αφιερωμένη στην εμβληματική καλλιτέχνιδα.

Ως η πιο εμπορικά επιτυχημένη Αυστραλή καλλιτέχνης όλων των εποχών και έχοντας ήδη τιμηθεί ως Barbie Role Model, η Kylie Minogue έχει ανοίξει νέους δρόμους για τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία και έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης pop σκηνής. Μέσα από εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και μια διαχρονικά πρωτοποριακή προσέγγιση στη μουσική, τη μόδα και τον πολιτισμό, η Kylie Minogue συνεχίζει να εμπνέει και να ενδυναμώνει το κοινό της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δημιουργική ομάδα της Barbie συνεργάστηκε στενά με την Kylie Minogue προκειμένου η νέα κούκλα να αποτυπώνει πιστά τη λαμπερή καλλιτεχνική της διαδρομή και τη δυναμική, τολμηρή της προσωπικότητα. Η συνεργασία αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης σύμπραξης του 2024, όταν δημιουργήθηκε μια μοναδική κούκλα εμπνευσμένη από την ίδια για να την τιμήσει ως Barbie Role Model, στο πλαίσιο του εορτασμού των 65 χρόνων της Barbie.

Η νέα συλλεκτική κούκλα Signature Kylie Minogue, εμπνευσμένη από το εντυπωσιακό κόκκινο outfit του βίντεο κλιπ «Padam Padam», αποτυπώνει τη λάμψη και την επιτυχημένη πορεία της Kylie. Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ σε πωλήσεις, πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams και έντεκα No1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Kylie έχει χαράξει μια μοναδική πορεία, συγκεντρώνοντας κορυφαίες διακρίσεις, όπως BRIT, MTV και Grammy Awards. Με total red εμφάνιση από την κορυφή έως τα νύχια, η συλλεκτική κούκλα αποπνέει την εντυπωσιακή αισθητική και τη δυναμική παρουσία που χαρακτηρίζουν την ίδια.

«Το να βλέπω αυτήν την κούκλα να παίρνει μορφή ήταν μια πραγματικά συγκινητική εμπειρία. Η ανταπόκριση του κόσμου στη μοναδική Barbie Role Model ήταν συγκλονιστική, γι’ αυτό και χάρηκα ιδιαίτερα που συνεργάστηκα ξανά με τη Mattel. H επαφή με τον κόσμο είναι πάντα η καρδιά σε ό,τι δημιουργώ, και το να μοιραστώ την επιτυχία του άλμπουμ Tension με ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε το “Padam Padam” μέχρι τα άλμπουμ και την παγκόσμια περιοδεία, αυτή η Barbie αποτυπώνει ιδανικά εκείνη την περίοδο.» αναφέρει η βραβευμένη τραγουδίστρια, συνθέτης και ηθοποιός Kylie Minogue.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Kylie Minogue διατίθεται στην Ελλάδα σε καταστήματα λιανικής και online.