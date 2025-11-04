Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Bee Factor στη διεθνή έκθεση Beautyworld Middle East, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών του κλάδου της ομορφιάς και της περιποίησης. Η Bee Factor παρουσίασε με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα γενιά καλλυντικών της, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά της ως μία από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες με πλήρως ιδιόκτητο τμήμα R&D και καθετοποιημένη παραγωγή. Γεγονός που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των επισκεπτών, καθώς αυτή η ανεξαρτησία επιτρέπει απόλυτο έλεγχο ποιότητας και καινοτομίας χωρίς περιορισμούς.

Η συμμετοχή της Bee Factor στη Beautyworld Middle East σηματοδότησε την είσοδο της εταιρείας στις αγορές των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας. Με δύο αποκλειστικές συνεργασίες ήδη συμφωνημένες και τα πρώτα προϊόντα να κυκλοφορούν σύντομα στη Μέση Ανατολή, η Bee Factor επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως δυναμικού εκπροσώπου του ελληνικού premium skincare διεθνώς.

Η παρουσία της στην έκθεση όχι μόνο εξασφάλισε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αλλά και οδήγησε σε νέες επαφές, αναθέρμανση υπαρχουσών συνεργασιών και επιπλέον επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τα εμπορικά της δίκτυα και την στρατηγική της ανάπτυξη στην περιοχή. Μετά τις επιτυχημένες συναντήσεις με διανομείς και αγοραστές, η Bee Factor πλέον ενισχύει δραστικά τη δραστηριότητά της στη Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας τις σημαντικές συνεργασίες που προέκυψαν.

Ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία αποτέλεσε η επίσκεψη του Πρέσβη της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ. Στυλιανού Γαβρήλ, στο περίπτερο της Bee Factor. Ο Πρέσβης είχε θερμή και εποικοδομητική συζήτηση με τον CEO της εταιρείας, κ. Χρήστο Κωσταρέλο και την ιδιοτκήτρια κα Αλίκη Μακρή σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας καλλυντικών και την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην αγορά της Μέσης Ανατολής.

Η εταιρία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επενδύοντας στην καινοτομία, την υψηλή ποιότητα με καθαρές φόρμουλες και premium συστατικά, ενώ το brand της Bee Factor γίνεται ολοένα και πιο αναγνωρίσιμο διεθνώς, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον κλάδο της παραγωγής καλλυντικών.