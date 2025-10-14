Για τη Fischer, κάθε στιγμή είναι εμπειρία…Και κάθε εμπειρία αξίζει να τη μοιράζεσαι.

Γι’ αυτό, η πιο σινεφίλ μπίρα της πόλης βρέθηκε και φέτος στο πλευρό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στηρίζοντας για έβδομη συνεχή χρονιά το Βραβείο Κοινού Fischer.

Από την 1η έως τις 12 Οκτωβρίου, η Fischer μοιράστηκε με τους σινεφίλ της πόλης τη μαγεία του φεστιβάλ, γεμάτη εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα.

Η αυλαία άνοιξε με την προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia) του Γιώργου Λάνθιμου, παρουσία του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού ενώ η φεστιβαλική εμπειρία κορυφώθηκε με την ταινία «Η Ιστορία του Ήχου» (The History of Sound) του Oliver Hermanus, που σηματοδότησε την Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων του Φεστιβάλ

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη» (Anemone), παρουσία του σπουδαίου ηθοποιού και πρωταγωνιστή Daniel Day-Lewis και του σκηνοθέτη – γιου του Ronan Day-Lewis, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Μέσα από 95 προβολές σε 8 αίθουσες της πόλης, το κοινό ταξίδεψε σε νέους κόσμους και είχε την ευκαιρία να γίνει ο πραγματικός πρωταγωνιστής, επιλέγοντας την αγαπημένη του ταινία μέσα από το Βραβείο Κοινού Fischer.

Η φετινή συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, με 4000 θεατές να αναδεικνύουν ως αγαπημένη τους ταινία Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | THE PRESIDENT’S CAKE του Χασάν Χαντί. Το βραβείο απένειμε η Βασιλική Καψιώχα, Junior Brand Manager της Fischer, η οποία δήλωσε:

«Κάθε φορά που τα φώτα χαμηλώνουν και η οθόνη ζωντανεύει, ξεκινά μια εμπειρία που μας φέρνει κοντά.

Για εμάς στη Fischer, το σινεμά δεν είναι απλώς εικόνες σε μια οθόνη· είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται μετά από κάθε προβολή.

Και γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το Βραβείο Κοινού — γιατί κάθε κινηματογραφική εμπειρία γίνεται πραγματικά μοναδική, με μια παγωμένη μπίρα Fischer.»

Παράλληλα, η μάρκα έδωσε την ευκαιρία στους φίλους της να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και να ζήσουν από κοντά τη φεστιβαλική εμπειρία. Για τη Fischer, το σινεμά δεν είναι απλώς τέχνη – είναι τρόπος να συνδεόμαστε, να εμπνεόμαστε και να απολαμβάνουμε τη ζωή.

Καθώς έπεσε η αυλαία των φετινών 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, η Fischer και οι λάτρεις του σινεμά ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου, για ακόμη περισσότερες εμπειρίες που αξίζει να τις ζεις.

Taste the Experience of Cinema με Fischer!