Η BOX NOW συστήνει τον Bono στο κοινό

Η BOX NOW συστήνει τον Bono στο κοινό

Η BOX NOW συστήνει τον Bono, το νέο ψηφιακό βοηθό που βασίζεται σε AI, με στόχο να “εξυπηρετεί” και να λύνει άμεσα όλες τις απορίες που έχουν οι πελάτες της εταιρείας και να παρέχει απρόσκοπτη, αποτελεσματική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ο Bono, γνωστός ήδη στο κοινό, αποτελεί παράλληλα και τον ήρωα του νέου τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Αξιοποιεί καθαρή τεχνολογία ΑΙ, από εργαλεία και μοντέλα που προσφέρονται από την OpenAI (ChatGPT), μέσω επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για να κατανοεί και να απαντά σε ερωτήματα πελατών σε πραγματικό χρόνο. Τα μοντέλα γνώσεων που χρησιμοποιεί ο Bono εκπαιδεύονται συνεχώς και καθημερινά, ώστε να μπορεί να δίνει προσωποποιημένες απαντήσεις και όχι τυποποιημένες στα ερωτήματα των καταναλωτών.

Ο Bono αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της BOX NOW ότι συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στις ψηφιακές λύσεις, με στόχο την παροχή ακόμα πιο ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Ο νέος ψηφιακός βοηθός εξυπηρετεί τους χρήστες της ιστοσελίδας της BOX NOW στα ελληνικά και στα αγγλικά, για θέματα όπως η κατάσταση αποστολής της παραγγελίας, ενδεχόμενη αλλαγή locker, εύρεση πληροφοριών και γενικότερα για οποιαδήποτε απορία έχουν σχετικά με τις υπηρεσίες της BOX NOW!

«Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι ο Bono θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας και τους υποστηρίζουμε», δήλωσε ο Χρήστος Παπανδρόπουλος, CMO, της BOX NOW. «Με τη δυνατότητα να παρέχει άμεσα απαντήσεις και εξατομικευμένη βοήθεια, το chatbot μας θα κάνει πιο εύκολο από ποτέ για τους πελάτες να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».