Παραμένοντας πιστή στις αξίες της για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και του ενεργού τρόπου ζωής, η Chiquita στήριξε υπερήφανα τον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ως επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

Οι φωτισμένοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γέμισαν ξανά ζωή, με χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να δημιουργούν μια ζωντανή και γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα, σε μία από τις πιο αναμενόμενες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας.

Με 10.000 δρομείς και 1.000 επισκέπτες από 51 χώρες, ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί έχει καθιερωθεί ως μια κορυφαία αθλητική γιορτή. Η Chiquita, γνωστή για τις θρεπτικές μπανάνες της, ήταν εκεί για να στηρίξει τους αθλητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διανέμοντας μπανάνες και προσφέροντας ενέργεια στους δρομείς. Στα σημεία ανεφοδιασμού κατά μήκος της διαδρομής, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μπανάνες Chiquita, πλούσιες σε κάλιο, φυτικές ίνες και βιταμίνη B6, το ιδανικό σνακ για αναπλήρωση ενέργειας, ενυδάτωση και αποκατάσταση των μυών κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

Στον εκθεσιακό χώρο των χορηγών, η Chiquita ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διάθεση των επισκεπτών με τρία ξεχωριστά κιόσκι. Το πρώτο προσέφερε φρέσκες μπανάνες σε επισκέπτες και οικογένειες, το δεύτερο χάριζε διασκεδαστικά δώρα όπως φουσκωτές μπανάνες και ειδικές θήκες αποθήκευσης μπανάνας, ενώ το τρίτο δημιούργησε μια ζωντανή, χαρούμενη ατμόσφαιρα, όπου όλοι μπορούσαν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία με τον αγαπημένο Banana Man.

Με τη δυναμική και πολύχρωμη παρουσία της, η Chiquita έδωσε ενέργεια στη διοργάνωση, γιορτάζοντας την υγεία, την ευεξία και τη χαρά της κίνησης.

Για να μάθετε περισσότερα, ακολουθήστε την Chiquita στο Instagram, το Facebook και το TikTok. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Chiquita και τις νόστιμες συνταγές, επισκεφθείτε το Chiquita.gr